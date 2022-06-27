Туризм будущего в Крыму

По решению Кабинета министров Украины, в 2005 году должен был быть разработан документ, определяющий новую стратегию развития автономии. Назывался документ «Морской берег Крыма», но из-за смены власти в Киеве и, следовательно, на местах, обсуждение плана приостановилось. Тогда же в журнале «Гостиничный и ресторанный бизнес» главный редактор Евгений Самарцев представил авторский мастер-план развития туристической и курортно-рекреационной сфер морского берега Крыма. Были выделены плюсы и минусы, сильные и слабые стороны Крыма как курорта, и в связи с ними предлагалось учитывать, расширять и развивать.

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Как местный житель могу подтвердить, что разговоры о модернизации и стратегическом развитии ведутся в Крыму чуть ли не круглые сутки. То местные власти предложат осваивать новые экскурсионные маршруты, то из Германии приедут творческие люди, чтобы организовать у нас Театр на ходулях, и этот театр не только организуется, но и попадает в Книгу рекордов Гиннесса за то, что артисты прошли, не слезая с ходуль, от Евпатории до Симферополя. Летом что ни день проводятся фестивали, добрая половина которых – международные. Предлагаются экскурсии на немецком и английском языках, работают рыбные ресторанчики, приезжают звезды. В общем, Крым активно втягивается в рыночные отношения со своими гостями.

Тем, кто не имел возможности прочесть номер журнала «Гостиничный и ресторанный бизнес», я бы хотела рассказать о грандиозных планах касательно развития туризма в Крыму. Ведь каждый отдыхающий, уезжая из Крыма в конце августа-начале сентября, покидает его чуть ли не на год. Кто знает, что он увидит, приехав в следующий раз? Будьте в курсе тенденций развития любимого курорта!

NEW-Васюки

Итак, планы и действительность. Как это часто бывает, они несколько расходятся (неумолимая реальность вносит свои коррективы). Почему-то реальность часто оказывается сильнее и вносит свои коррективы направо и налево. Возникает ситуация, афористично обрисованная послом России в Украине: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Конечно, не все планы рушатся, многое все-таки удается внедрить. Так рождается Буржуинская Тайна крымского процветания. Сначала все садятся за большой круглый стол и думают: «А что, собственно, у нас в Крыму есть, на чем можно было бы заработать?» Начинают вспоминать, список растет. Кроме моря и солнца, в Крыму есть: богатые традиции виноделия, история и ее памятники, лечебные ресурсы, природа, люди разных национальностей (и каждый народ – со своей культурой!) Исходя из этого, строится развитие полуострова. Что предлагалось курортнику раньше? Комната или койкоместо, топчан на пляже, процедуры, питание в течение дня плюс баночка сметаны и кусок творожной запеканки вечером. Что предлагается сейчас? – Практически то же самое. Что же должно предлагаться в идеале? — Высококачественный туристический продукт. Мы постепенно открываем для себя западную индустрию развлечений, которая нас, туристов, делит по возрастам, учитывает любознательность и физические возможности, а также любовь к сувенирам и приключениям. А что такое Крым, как не большое приключение?

На отдыхе человек проще расстается с деньгами. Наверное, здесь работает какой-то психологический закон. Например, все знают, что на Южном берегу – самое дорогое мороженое. Абсолютно непонятно, из чего складывается его астрономическая цена, она явно завышена, покупать мороженое за такие деньги – безумие и т.п. Пока я сижу у себя дома (в Евпатории, Черноморском, Бахчисарае), эти аргументы кажутся очень весомыми. Но стоит мне приехать в Ялту – все меняется! Я гуляю по набережной, любуюсь Аю-Дагом, вдыхаю аромат глициний, и мне становится совершенно все равно, сколько здесь, в этом роскошном мире, стоит эскимо. Более того, я выбираю то, что подороже, и в этом жесте чувствуется соответствие шикарной Ялте. Здесь хочется жить беззаботно и красиво, сорить деньгами, даже если речь идет о порции мороженого. Вечером я возвращаюсь в свой город, унося в сердце день, проведенный в южном Парадизе, и ничуть не жалею о том, что сэкономить снова не удалось. Так Крым согревает, расслабляет, пьянит своих гостей. Люди покупают странные штуки, вроде подушек, набитых опилками, или деревянных чесалок для спины.

Еще один интересный эффект отечественного предпринимательства особенно заметен в Крыму (хотя возможно, что и в других местах творится то же самое). Загляните в какой-нибудь паб, вроде «Золотого льва» или «Пня и короны» в захолустном уголке Англии. Пусть даже это заведение выглядит скромно, со своим палисадничком и скамейкой у входа, зато работает с 1386-го года. Об этом горделиво извещает вывеска. Много ли у нас того, что работает с 13, 14, 15, 16 и т.п. века? Допустим, открывается колбасный цех. Идет реклама, дегустации. Колбаса нравится, цена устраивает, возникает очередь. Летом Крым наполняется народом и бизнес процветает. Казалось бы, самое время развиваться, улучшать качество, дело продолжат дети и внуки. Но не тут-то было: колбаса «стареет», как и все в этом мире. Цвет ее меняется от розового до бурого, консистенция становится непредсказуемой. Цена почему-то растет. Очередь рассасывается, люди рассказывают друг другу, что фирма такая-то стала гораздо хуже, чем два года назад, когда она только открывалась. В общем, через пять лет деятельности цех успешно закрывается, не дотянув до славного «английского» юбилея лет 400-500. Почему так происходит – загадка родного нашего производителя. Так работают не только колбасные цеха, но и многие кафе, и магазины. Сначала обслуживание очень хорошее, а салфетки ну очень свежие, потом – просто хорошие и свежие, потом – так себе, и в конце концов вы просто идете в новое кафе, которое только что открылось по соседству. Сфера обслуживания напоминает сумасшедшее чаепитие: вместо того чтобы вовремя вымыть посуду, участники предпочитают пересаживаться на новые места за длиннющим столом.

Туризм будущего

Но мы отвлеклись. Я просто хотела показать, какие особенности может иметь отечественный туристический продукт. Какие же изменения ждут нас в ближайшее время?

Появятся новые формы туризма: сельский (зеленый), экстремальный, винный, специальные паломнические путешествия. Просто так современного человека на курорт не заманить. Что он будет здесь делать? Читать сборник стихов о Крыме, сравнивать качество дорог за границей и у нас? От сравнивания дорог, туалетов, уровня обслуживания и, главное, цен его нужно во что бы то ни стало отвлечь, и хороший повод для этого – событийный туризм.

Сейчас по всему Крыму проводятся если не сотни, то десятки фестивалей. Свой фест у бардов, любителей истории, байкеров, народных мастеров и т.п. Есть детские фестивали, беспокойный «Казантип», «Кино-Ялта», «Джаз-Коктебель» и т.п. Конечно, по масштабу и количеству участников их не сравнить с карнавалом в Рио, но и они вносят разнообразие в культурную жизнь.

Где события – там и приключения. В Крыму собираются развивать т.н. приключенческий туризм. Уже сейчас в некоторые экскурсии впихивают столько, что человек за день успевает покататься на автобусе, катере, лошади и чуть ли не на дельфине. Если прибавить сюда дегустацию крымских вин, то вы можете себе представить, до какой степени все события и впечатления смешиваются в голове туриста.

Но это еще не приключенческий туризм. Хорошо бы сделать так, чтобы те, кто отправился на такую экскурсию, стали участниками настоящего интерактивного шоу. Допустим, они приезжают в Бахчисарай, тихо-мирно оставляют свой автобус на стоянке, идут в Ханский дворец – и тут попадают в лапы янычар. В это самое время в ходе межнационального конфликта кого-нибудь из них похищают и запирают в мавзолее пещерного города Чуфут-Кале, в котором раньше жили караимы. Ключ находится в главной мечети Бахчисарая, попасть в которую может только самый изобретательный и смелый турист. Для этого ему нужно подкупить местного муэдзина, чтобы тот провел его по винтовой лестнице на минарет и отдал ключ. Тем временем часть янычарских пленников могла бы мостить улицы старого города, жарить чебуреки или чистить фонтаны во дворце. Таким образом, туристы, играя и смеясь, были бы заняты общественно-полезным трудом хоть какое-то время, да и местные жители в летний период могли бы заработать, изображая самих себя в этом восточном шоу.

А какие возможности захватывающих приключений таит Балаклава? Там можно было бы устроить настоящее парусное сражение!

Или, например, приключение с автобусом, когда он въезжает куда-нибудь на Чатырдаг и там заканчивается бензин. С картой в руках туристы должны найти канистры, спрятанные в пещерах и карстовых полостях по всему плато, и чем скорее они это сделают, тем лучше для них.

Пока группа занята поисками, автобус уезжает в другое место, и здесь уже чувствуется элемент экстремального туризма. Ближе к ночи, усталые, но довольные, туристы все же находят свой транспорт. Им выдают палатки, и лагерь располагается прямо под открытым звездным небом. Тогда из зарослей бука и терна появляется древний Астроном (сотрудник Крымской астро-физической обсерватории) и рассказывает обо всем, что видно на небе, а потом приглашает всех к себе, посмотреть в телескоп и отдохнуть от приключений.

Еще более простой вариант — выехать на экскурсию до рассвета, долго ехать и, сделав большой круг, остановиться почти на том же месте, но в отдалении от города. Затем туристам-экстремалам предслагается добраться домой пешком. Представляя, что им придется пройти пол-Крыма, они на самом деле уже через несколько часов оказываются дома.



Конгрессы и форумы

В Европе очень популярен конгресс-туризм. Это когда разные серьезные люди (ученые, политики, бизнесмены) придумывают себе какое-нибудь дело, например, форум или конференцию, но непременно у моря, и уезжают на несколько дней из своих больших и пыльных городов. Вы лучше меня знаете, как это приятно – непринужденные встречи в банкетном зале, экскурсионная программа, олеандры под окном. Сейчас, если у вас на заметке есть подходящая тема форума (желательно международного) вы можете обратиться в любой понравившийся пансионат, санаторий или гостиницу Крыма. Особенно приятно такие встречи после окончания летнего сезона, без суеты.

Радужные перспективы

Направлений туризма так много, что каждый туроператор может найти что-нибудь для себя. Для людей старшего возраста подходит кулинарный туризм, ведь в Крыму нет единой национальной кухни, зато огромное количество блюд, которые принадлежать кухням разных народов, населяющих полуостров. И все это интересно попробовать!

Отдельный вид туризма – яхтенный (не самый дешевый, но зато один из самых романтичных). Где еще дышать морским воздухом, как не на яхте? А обозревать побережье с моря еще приятнее.

Крымский гольф пока в зачаточном состоянии . Земля стоит дорого, как и содержание гольф-полей, но, возможно, этот вид спорта, связанный с природой, тоже будет развиваться.

Открываются необычные музеи, лавки сувениров, возрождаются народные промыслы. Типично крымские сувениры – это целое поле деятельности, не век же нам торговать ракушками из Красного моря. Да и гипсовое Ласточкино гнездо – не предел фантазии. Нужно поощрять мастеров народных промыслов, тогда и сувениров появится больше, и не пластмассовых, а сделанных вручную, в своих мастерских.

В общем, Крым еще порадует своих гостей новыми развлечениями!