Котлеты классические

Котлеты – популярное блюдо, которое можно готовить хоть каждый день. Котлеты в том или ином виде можно встретить в любом меню начиная от рядовой столовой до изысканного ресторана. Котлеты можно готовить из фарша, рубленого мяса и даже рыбы. Подавать их можно с абсолютно любым гарниром, который только можно придумать: картошкой, макаронами, кашами, овощами.

Классические котлеты из фарша свинины на сковороде

Классические котлеты из фарша свинины на сковороде – простой и доступный каждой семье рецепт вкусного блюда. Котлеты получаются нежными и мягкими, с тонкой поджаристой корочкой. Все благодаря продуманному составу и правильной технологии приготовления.

Ингредиенты –+4 порц.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Свинина ½ кг

Масло подсолнечное для жарки

Батон 1 кусок

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Сухари панировочные по вкусу

Шаги 20 мин.

Классические котлеты готовятся очень просто. Подготовьте все необходимые продукты. Охлажденную свиную мякоть нарежьте крупными кубиками, чтобы они легко проходили через входное отверстие мясорубки. Головку репчатого лука очистите от шелухи и разрежьте на 4 части. С куска батона срежьте корку, а оставшийся мякиш залейте водой. Через минут 5 отожмите хлеб от жидкости. Затем возьмите мясорубку. С ее помощью измельчите мясо, репчатый лук и мякиш батона. В полученный фарш добавьте соль и молотый перец, разбейте куриное яйцо, хорошо перемешайте массу. На тарелку высыпьте панировочные сухари. Набирайте свиной фарш руками или столовой ложкой, формируйте округлые котлеты и обваливайте их в сухарях. На хорошо разогретую сковороду вылейте растительное масло. Когда оно раскалится, выложите заготовки и обжарьте их с двух сторон до румяной корочки. Если вы сделали крупные котлеты, то после обжаривания рекомендуется протушить их под крышкой в течение 10-15 минут. Подавайте классические котлеты из фарша свинины с гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!

Сочные котлеты из куриного фарша

Сочные котлеты из куриного фарша – легкое мясное блюдо. Готовятся такие котлеты быстрее, чем аналогичное блюдо из другого вида мяса. А невысокая жирность позволяет употреблять куриные котлеты в охлажденном виде, это также очень вкусно.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 1 кг.

Батон белый – 200 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Вода минеральная газированная – 120 мл.

Лук репчатый –250 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Мука рисовая – для панировки.

Паприка сладкая/копченая молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С кусочка белого батона срежьте корку, мякоть нарежьте небольшими кубиками. Залейте батон минеральной водой и оставьте на несколько минут.

Шаг 2. Очистите лук и чеснок, нарежьте их в произвольном порядке. Затем обжарьте овощи на растительном масле в течение 5 минут.

Шаг 3. Далее овощную зажарку и размякший батон выложите в чашу блендера, измельчите. Полученную массу добавьте к куриному фаршу, посолите и приправьте по вкусу. Хорошо перемешайте массу, укройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на час.

Шаг 4. Охлажденную массу из куриного фарша разделите на порции по 100 грамм и сформируйте круглые котлеты. Разложите заготовки на пергаменте.

Шаг 5. На огонь поставьте сковородку, просушите ее и влейте растительное масло. Каждую мясную заготовку обваляйте в рисовой муке, выложите на разогретую поверхность и слегка приплюсните. Жарьте котлетки в течение 12 минут, при этом каждые 3 минуты ворочайте их. Подавайте куриные котлеты в горячем виде с гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Сочные котлеты, запеченные в духовке

Сочные котлеты, запеченные в духовке, – палочка-выручалочка для занятых хозяек, готовится просто и быстро, особенно если в холодильнике есть готовый фарш. Небольшой лайфхак, если вы хотите действительно получить сочные котлеты, то фарш должен быть из жирного мяса.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мясо (свинина и говядина) – 1 кг.

Тимьян сушеный – 1 щепотка.

Лук репчатый – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Зелень – 50 гр.

Картошка – 3 шт.

Соль крупная – 1 ч.л.

Перец черный свежемолотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите от шелухи, обмойте и разрежьте на четыре части. Два вида мяса, лук и свежую зелень прокрутите через мясорубку. Полученную массу посолите и приправьте специями, разбейте к ней куриные яйца.

Шаг 2. Хорошо вымесите фарш до однородного состояния. Затем отбейте его о дно миски, так он будет более вязким и будет лучше держать форму.

Шаг 3. Картошку почистите, помойте и натрите на крупной терке.

Шаг 4. Немного отожмите руками полученную стружку и добавьте в фарш, еще раз хорошо перемешайте массу.

Шаг 5. Противень смажьте растительным маслом. Влажными руками сформируйте котлеты и разложите их на противне.

Шаг 6. Силиконовой кисточкой смажьте заготовки растительным маслом сверху или положите на каждую котлету кусочек сливочного масла. Отправьте противень с котлетами в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте их в течение 10 минут. После этого убавьте нагрев до 180 градусов и продолжайте готовить еще 20 минут.

Шаг 7. Вкусные и сочные котлеты готовы, можно приглашать семью за стол. Приятного аппетита!

Котлеты из фарша говядины

Котлеты из фарша говядины идеально подойдут для обеда или ужина. Хоть говядину считают сухим мясом, мы знаем несколько хитростей, чтобы исправить эту ситуацию, и поделимся ими с вами. Также, для усиления вкуса говяжьего фарша, можно использовать такие специи, как кориандр, паприка, хмели-сунели.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Картошка – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Молоко – 100 мл.

Хлеб черный ржаной – 1 кусок.

Перец белый молотый – по вкусу.

Перец розовый молотый – по вкусу.

Перец зеленый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хлеб разломайте на несколько кусков и залейте молоком, оставьте на несколько минут, чтобы мякиш впитал молоко.

Шаг 2. Обмойте говядину, срежьте пленочки и прожилки. Картофель, лук и чеснок очистите и помойте.

Шаг 3. Далее мясо, картошку и лук разрежьте на крупные куски, чтобы они проходили в отверстие мясорубки.

Шаг 4. Прокрутите говядину, картошку и лук через мясорубку.

Шаг 5. В полученный говяжий фарш добавьте хлеб с молоком и измельченный чеснок. Затем полученную массу еще раз пропустите через мясорубку, разбейте в нее куриное яйцо, всыпьте соль и молотый перец. Тщательно вымесите фарш – это самый важный этап приготовления.

Шаг 6. На сильном огне прогрейте сковороду, влейте на разогретую поверхность растительное масло. Влажными руками сформируйте котлеты и выложите их на сковородку. Жарьте говяжьи котлеты с двух сторон под крышкой.

Шаг 7. Подавайте котлеты горячими с овощами или другим гарниром по своему вкусу. Приятного аппетита!

Рубленые котлеты из куриной грудки

Рубленые котлеты из куриной грудки – это один самых вкусных, низкокалорийных и быстрых вариантов этого блюда. Котлеты можно успеть приготовить даже на завтрак. Вы получите наиболее натуральный мясной вкус и будете уверены в том, что в его составе нет ничего, кроме мяса.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Филе куриное – 0,8 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе обмойте проточной водой, промокните бумажными салфетками. При помощи блендера с насадкой «Нож» или самостоятельно острым ножом нарежьте мясо мелкими кубиками.

Шаг 2. Луковицу очистите от шелухи, так же очень мелко ее нарежьте, добавьте в миску к куриному филе. Затем разбейте куриные яйца и добавьте несколько столовых ложек сметаны. Хорошо перемешайте массу.

Шаг 3. В миску с куриным фаршем просейте через сито пшеничную муку, посолите и приправьте по вкусу, еще раз все хорошо перемешайте.

Шаг 4. Миску с фаршем затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут. За это время масса стабилизируется и мясо пропитается специями.

Шаг 5. Разогрейте сковороду на огне, влейте растительное масло. Когда масло раскалится, столовой ложкой берите фарш и выкладывайте его на разогретую поверхность в виде овальных оладушек. Жарьте рубленые куриные котлеты с двух сторон на умеренном огне до золотистой корочки. Их очень вкусно кушать как в теплом, так и охлажденном виде. Приятного аппетита!

Диетические котлеты на пару

Диетические котлеты на пару подходят не только для детского и диетического рациона питания. Они получаются нежными и вкусными, поэтому кушать их понравится всем. Конечно, лучше всего для этого рецепта подойдет белое куриное мясо, оно богато белком, но в то же время низкокалорийное.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 0,5 кг.

Яйцо куриное – 1 шт.

Картошка среднего размера – 1 шт.

Лук репчатый среднего размера – 1 шт.

Морковка небольшая – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску выложите куриный фарш, разбейте к нему яйцо. Овощи очистите и помойте проточной водой.

Шаг 2. Морковку натрите на терке со средними по величине отверстиями. Лук и картошку натрите на мелкой терке. Выложите измельченные овощи в миску к фаршу и хорошо вымесите массу для котлет.

Шаг 3. Из полученного фарша влажными руками сформируйте небольшие круглые или овальные заготовки. Выложите их в форму для готовки на пару.

Шаг 4. Готовить на пару можно в мультиварке или пароварке. В емкость влейте воду и установите сверху форму с котлетами. В мультиварке выберите режим «На пару» и готовьте диетические котлеты до звукового сигнала.

Шаг 5. Куриные котлеты получаются нежными и сочными, подавайте их с легким гарниром из вареного картофеля или свежих овощей. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие котлеты из индейки

Сочные и мягкие котлеты из индейки можно отнести к разряду полезных блюд, как для здоровья, так и для фигуры. Так как филе индейки не очень жирное, то для сочности в фарш мы будем добавлять картофель и лук. У вас получится замечательное вкусное блюдо для всей семьи.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Филе индейки – 0,5 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Вода кипяченая – ½ ст.

Картошка – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистите картошку и лук, помойте их. Для котлет можно использовать уже готовый фарш или самостоятельно приготовить его из филе индейки при помощи блендера или мясорубки.

Шаг 2. Лук разрежьте на 4 части и прокрутите через мясорубку. Картошку натрите на мелкой терке. Добавьте измельченные овощи к фаршу. Также влейте полстакана кипяченой воды, посолите и приправьте по вкусу. Вымесите массу и хорошенько отбейте ее о дно миски.

Шаг 3. Мокрыми руками слепите из полученного фарша, полуфабрикаты котлет. Заготовки разложите на разделочной доске на расстоянии друг от друга и поместите в холодильник на 30-40 минут.

Шаг 4. Примерно через полчаса или чуть больше разогрейте сковороду, влейте растительное масло и обжарьте ранее заготовленные полуфабрикаты.

Шаг 5. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки.

Шаг 6. Сочные и мягкие котлеты из индейки подавайте с любым гарниром, например, тушеными овощами. Приятного аппетита!

Классические пожарские котлеты

Классические пожарские котлеты – это блюдо, которое готовится из рубленого куриного фарша с добавлением сливочного масла и в хрустящей панировке. Они выглядят так оригинально, что даже не грех такое блюдо и на праздничный стол подать.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,5 кг.

Перец черный молотый – по вкусу.

Батон белый – 250 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Сливки 20 % – 100 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Масло растительное без запаха – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для котлет подойдет филе куриной грудки или бедра. Батон вполне подойдет вчерашний. Репчатый лук очистите от шелухи и обмойте под краном.

Шаг 2. 5 ломтиков батона нарежьте мелкими кубиками. Затем кубики немного подсушите в духовке.

Шаг 3. У оставшегося батона срежьте корочку, а мякиш замочите в сливках.

Шаг 4. Куриное мясо и репчатый лук пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Подмороженное сливочное масло натрите на терке с крупными отверстиями. В миске соедините все продукты.

Шаг 5. Фарш тщательно вымесите и уберите в холодильник на час, чтобы он стал еще более однородным и плотным.

Шаг 6. Затем влажными руками из фарша сделайте небольшие котлеты и обваляйте их в хлебной панировке.

Шаг 7. Заготовкам дайте полежать в течение 10 минут на доске прежде, чем приступать к обжариванию.

Шаг 8. После этого на хорошо разогретую сковороду вылейте растительное масло и жарьте котлеты с двух сторон до румяной корочки.

Шаг 9. Готовые пожарские котлеты промокните от излишков масла на бумажных полотенцах.

Шаг 10. Подавайте котлеты в горячем виде с легким гарниром. Приятного аппетита!

Рыбные котлеты из минтая

Рыбные котлеты из минтая – аппетитные, питательные и легкие в приготовлении. Такие котлеты станут отличной альтернативой обычным мясным котлетам. В качестве гарнира, очень хорошо подходит к ним картофельное пюре или тушеная спаржа.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Батон белый – 200 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Соль поваренная – по вкусу.

Минтай свежемороженый – 1,5 кг.

Молоко – 150 мл.

Лук репчатый – 2-3 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Минтай разморозьте, выпотрошите, помойте, отрежьте голову, хвост и плавники. Затем отделите филе от костей и кожи.

Шаг 2. Батон разломайте на кусочки и замочите в молоке. Головки лука очистите от шелухи и разрежьте на четыре части.

Шаг 3. Далее рыбное филе, лук и батон прокрутите через мясорубку. У вас получится однородный фарш.

Шаг 4. В рыбный фарш разбейте куриные яйца, всыпьте соль, сахар и молотый перец, добавьте растительное масло. Вымесите массу, отбейте ее о дно миски.

Шаг 5. Мокрыми руками сформируйте котлеты и обваляйте их в муке.

Шаг 6. Заготовки выложите на разогретую с растительным маслом поверхность сковороды. Жарьте котлеты с двух сторон примерно по 3 минуты до румяной корочки.

Шаг 7. Рыбные котлеты из минтая готовы, подавайте блюдо на стол в горячем виде с гарниром по своему усмотрению. Приятного аппетита!

Классические котлеты по-киевски

Классические котлеты по-киевски – рецепт, с которым вы точно сможете расширить границы своих кулинарных навыков. В отличие от обычных котлет из фарша, они готовятся по определенной строгой технологии. Стоит ли говорить о великолепном вкусе? Приготовьте и оцените его сами.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриной грудки – 4 шт.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Петрушка – 5-6 веток.

Масло сливочное – 180 гр.

Мука пшеничная – 50 гр.

Яйца куриные – 2-3 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Сухари панировочные – 20 гр.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло разрежьте на 4 полоски и уберите в морозилку.

Шаг 2. Куриное филе положите на разделочную доску. Отделите малую его часть и отложите в сторонку, оно понадобится чуть позже.

Шаг 3. Надрежьте толстую часть филе и раскройте как книгу.

Шаг 4. Филе укройте пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком, чтобы мясо стало одной толщины по всей площади. Заготовку посолите и поперчите с обеих сторон.

Шаг 5. Петрушку очень мелко порубите ножом. Достаньте масло из морозилки и обваляйте его в зелени.

Шаг 6. Кусочек масла положите на середину филе, сверху накройте его малым филе и затем сверните котлету как голубец, чтобы масло при запекании не вытекло наружу.

Шаг 7. Каждую заготовку оберните в пищевую пленку и уберите в морозилку на 10 минут.

Шаг 8. Возьмите две тарелки, в одну насыпьте муку, а в другую панировочные сухари, в отдельной миске взбейте венчиком куриные яйца. Достаньте заготовки из морозилки, обваляйте в муке, затем обмокните во взбитые яйца и обваляйте в сухарях. После этого еще раз опустите в яйца и обваляйте в сухарях. Уберите котлеты в морозилку на 10 минут.

Шаг 9. Включите духовку, установите температуру в 180 градусов. В кастрюлю влейте растительное масло для фритюра и поставьте на огонь. Когда на поверхности масла появятся пузырьки, опустите в него котлеты, жарьте 2-3 минуты до румяной корочки. Затем переложите котлеты на противень и запекайте в духовке в течение 10-12 минут.

Шаг 10. Котлеты по-киевски подавайте в будни и праздники, ваши близкие и гости будут в полном восторге. Приятного аппетита!