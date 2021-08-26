Гайки с фланцем — где и зачем они используются?

Гайка с фланцем – метиз стандартной шестигранной формы, оснащенный фланцевым элементом с насечкой. Его наличие позволяет не использовать при монтаже дополнительные шайбы, что снижает стоимость сборки конструкции. Благодаря рифленой поверхности фланца крепеж прочнее соединяется с материалом детали. Кроме того, предотвращается самооткручивание гайки в процессе эксплуатации под воздействием вибрации или динамических нагрузок. Благодаря традиционной шестигранной форме гайку легко устанавливать – ее можно закрутить ключом или гайковертом. Метизы подходят для многоразового использования.

Требования стандарта DIN 6923

Производство шестигранных гаек с фланцем регламентирует стандарт DIN 6923. Поверхность фланца может быть плоской или с насечками, позволяющими стопорить крепежное соединение. В соответствии с нормативом выпускается семь типоразмеров гаек с диаметром резьбы от 5 до 20 мм.

Диметр фланца крепежных изделий – от 10 до 42,8 мм. Высота метизов – 4,65-20 мм. Размер под ключ – 7-30 мм. Приобрести все типоразмеры гаек с фланцем можно на https://krepsila.com/.

У крепежных изделий, которые производятся по DIN 6923, есть аналоги. Это фланцевые гайки, изготовленные в соответствии с такими стандартами:

ISO 4161, 10663;

EN 1661;

ГОСТ Р ИСО 4161-2013;

ГОСТ Р 50592-93.

Слово «аналог» не означает, что все технические параметры крепежей являются идентичными на 100%. Но расхождения будут минимальными, что делает метизы взаимозаменяемыми.

Из каких материалов изготавливаются гайки с фланцем?

Гайки DIN 6923 изготавливаются из высокопрочной стали. Класс прочности материала – 8.8, 10.9, 12.9. При необходимости, например, если метизы будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, на них может наноситься покрытие, защищающее от коррозии. Это может быть гальваническая оцинковка или газо-термической оцинкование напылением.

Изготавливаются гайки с фланцем и из нержавеющей стали. Такой крепеж хорошо противостоит коррозии без дополнительной защиты. Для производства метизов лучше всего подходят аустенитные сплавы А2 и А4.

Преимущества крепежных изделий

Благодаря наличию фланца детали из тонколистовых материалов не повреждаются в процессе затяжки высокопрочных гаек. Увеличенная поверхность фланца значительно снижает давление на материал. Поверхность не деформируется, на ней не появляются трещины. Сборка соединений значительно ускоряется, так как не приходится использовать дополнительные шайбы. Благодаря широкому диапазону типоразмеров можно быстро подобрать крепеж с необходимыми техническими параметрами.