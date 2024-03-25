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Кексы без муки в микроволновке

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Кексы без муки в микроволновке

Описание приготовления:

Кексы подойдут как для детей, так и для тех, кто придерживается правильного, здорового питания. Если вам недостаточно сладости, то добавьте немного подсластителя. Такие кексы можно приготовить в формочках для кексов, как у меня, или в чашках.
Назначение: На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Кексы Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Бананы 2 Штуки (очень спелые)
  • Яйца 2 Штуки
  • Какао 2 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Ванилин По вкусу
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 5

Калорийность

146 ккал

Калорийность

4 г

Белки

7 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кексы без муки в микроволновке»

Кексы без муки в микроволновке

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Кексы без муки в микроволновке

Спелые бананы освободите от кожуры, мякоть нарежьте кусочками и выложите в миску.

Кексы без муки в микроволновке

Добавьте щепотку соли для баланса вкуса и пробейте их блендером в пюре.

Кексы без муки в микроволновке

Вбейте куриные яйца. Пробейте до однородной консистенции.

Кексы без муки в микроволновке

Добавьте какао-порошок, ванилин и разрыхлитель.

Кексы без муки в микроволновке

Перемешайте тесто, чтобы получилась гладкая масса.

Кексы без муки в микроволновке

Разложите тесто по силиконовым формочкам для кексов и выпекайте в микроволновке 2 минуты при полной мощности 1000 Ватт. Я выпекала по 5 кексов в два захода. Итого получилось 10 готовых кексов.

Кексы без муки в микроволновке

Достаньте готовые кексы, дайте им немного остыть и затем аккуратно достаньте из формочек.

Кексы без муки в микроволновке

Переложите кексы на тарелку. Подавайте с чаем, кофе или молоком.

Кексы без муки в микроволновке

Приятного аппетита!

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