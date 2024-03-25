Описание приготовления:
Кексы подойдут как для детей, так и для тех, кто придерживается правильного, здорового питания. Если вам недостаточно сладости, то добавьте немного подсластителя. Такие кексы можно приготовить в формочках для кексов, как у меня, или в чашках.
Назначение: На полдник / На скорую руку Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Кексы Диета: ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Бананы 2 Штуки (очень спелые)
- Яйца 2 Штуки
- Какао 2 Ст. ложки
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Ванилин По вкусу
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 5
Калорийность
146 ккал
Калорийность
4 г
Белки
7 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кексы без муки в микроволновке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Спелые бананы освободите от кожуры, мякоть нарежьте кусочками и выложите в миску.
Добавьте щепотку соли для баланса вкуса и пробейте их блендером в пюре.
Вбейте куриные яйца. Пробейте до однородной консистенции.
Добавьте какао-порошок, ванилин и разрыхлитель.
Перемешайте тесто, чтобы получилась гладкая масса.
Разложите тесто по силиконовым формочкам для кексов и выпекайте в микроволновке 2 минуты при полной мощности 1000 Ватт. Я выпекала по 5 кексов в два захода. Итого получилось 10 готовых кексов.
Достаньте готовые кексы, дайте им немного остыть и затем аккуратно достаньте из формочек.
Переложите кексы на тарелку. Подавайте с чаем, кофе или молоком.
Приятного аппетита!