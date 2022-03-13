Газель с грузчиками. Грузчики в Нур-Султан (Астана) и грузоперевозки

Негабаритные грузы
“gruzoperevoz.org.kz” также транспортирует грузы с особыми габаритами. Негабаритным признается груз, один из параметров которого превышают 4 метра по высоте, 2,55 метра по ширине, 20 метров по длине или 38 тонн по весу. Такие товары часто имеют неправильную форму.
Перевозка рефрижератором
В перевозке рефрижератором нуждаются товары, которые требуют особых условий хранения и транспортировки. В основном рефрижератором перевозят различные продукты питания. “gruzoperevoz.org.kz” предлагает современную технику для транспортировки такой продукции.
Куда можно перевезти груз с “Грузоперевозки Астана HDV Газель”?
Логистическая компания “gruzoperevoz.org.kz” предлагает услуги по транспортировке грузов в трех ключевых направлениях.
- Страны Европы. Это направление в последнее время пользуется повышенной популярностью. Из Евросоюза в Астану часто перевозят различные группы товаров для продажи в стране (вещи, продукты питания, мебель.
- Страны СНГ. Страны ближнего зарубежья также популярны для транспортировки грузов. Различные казахские компании-производители имеют производственные мощности в странах СНГ и товары нужно перевозить обратно в страну.
- Казахстан. По стране часто транспортируют различную продукцию от производителей торговым сетям или точкам.
Преимущества логистической компании “Грузоперевозки Астана HDV Газель”
- Современная техника.
- Весь транспорт соответствует современным нормам безопасности.
- Крупный парк транспортных средств позволяет перевозить разные группы грузов любых размеров и назначения.
- Специалисты логистической компании “gruzoperevoz.org.kz” обладают высоким уровнем квалификации.
- Индивидуальный подбор оптимального маршрута.
- Грамотное формирование сборных грузов.