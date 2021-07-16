Где исцелить свое тело? Санаторий Мисхор, Кореиз

Хотите совместить приятное с полезным — полноценно отдохнуть от каждодневной суеты и восстановить здоровье? Тогда санаторно-курортное лечение создано специально для вас. Современные диагностические центры, широкий спектр лечения заболеваний, инновационное медицинское оборудование, прекрасные spa-центры, комфортабельные номера, живописная природа и теплое гостеприимство — все это вы найдете в санаторных комплексах России.

Только в нашей стране есть уникальное направление туризма, где органично сочетаются качественные медицинские услуги и полноценный курортный отдых. Санаторно-курортная сфера постоянно развивается, совершенствуется инфраструктура комплексов, расширяется лечебная база, разрабатываются оздоровительные программы под различные потребности клиентов. При этом курортные города обладают всеми условиями для полноценного комфортного отдыха.

К выбору санатория стоит подойти со всей серьезностью. Лучше сразу предусмотреть все возможные особенности лечебных курортов.

1.От цели поездки зависит выбор курорта и санатория

Первое, с чем необходимо определиться — это цель поездки. Если на первом месте стоит лечение определенного заболевания, тогда нужно подбирать санаторий Мисхор исключительно по профилю и лечебным факторам, а возможности курорта станут приятным дополнением. Отдохнуть на море и поддержать здоровье и красоту, не имея серьезных заболеваний, можно в многопрофильных санаторных комплексах, где предоставляются спа-услуги на основе местных природных ресурсов.

2. Оформите санаторно-курортную карту

Практически во все санатории требуется санаторно-курортная карта. Она оформляется лечащим врачом после того, как пациент предъявит путевку. В ней указываются результаты обследований, а также определяются показания и противопоказания для лечения. Если карту заранее оформить не получается, то в диагностическом центре санатория проведут необходимые исследования за дополнительную плату.

3. Выбирайте санаторий по профилю лечения

Каждый санаторий имеет основной профиль лечения. Поэтому выбирать комплекс нужно в зависимости от диагноза отдыхающего.

4. Покупка путевки с лечением выгоднее

Многие пытаясь сэкономить, покупают путевку в санаторий без базового лечения, надеясь на месте приобрести необходимые процедуры дешевле. В результате отдых выходит за рамки запланированного бюджета, а спектр процедур получается такой же, как и в базовом пакете. Мы рекомендуем сразу приобретать полный пакет с лечением. Если включенных процедур будет недостаточно, то на месте можно воспользоваться дополнительными услугами.

5. Отдавайте предпочтение санаториям, которые располагают природными лечебными ресурсами

При выборе санатория стоит отдавать предпочтение тем, которые располагают природными, а не привозными лечебными ресурсами. В этом смысле регион Кавказских Минеральных Вод уникален. Практически во всех санаторных комплексах есть собственный бювет с минеральной водой, либо источники находятся в пешей доступности.