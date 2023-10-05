Диетолог объяснила, к чему приводит «передозировка» кефира

Эксперты говорят о пользе кефира, но мало кто предупреждает, что он может быть опасен. Диетолог Ирина Мансурова рассказала, кому и когда пить кисломолочный продукт нельзя, ее слова передало издание «Аргументы и Факты».

Кефир богат аминокислотами, минералами и полезными бактериями, но все хорошее, по словам врача, должно употребляться в меру.

Чрезмерное увлечение кефиром может спровоцировать развитие тяжелой аллергии, с высыпаниями на коже, зудом и шоком. Более того, кисломолочные продукты способны раздражать слизистую — одним из первых из-за этого страдает желудок.

В день, по словам доктора Мансуровой, положено употреблять не более 200 г кефира. Лучше не пить его перед сном, иначе поспать не получится из-за дискомфорта в кишечнике.

Диетолог Гинзбург уже призвал россиян ежедневно употреблять кисломолочные продукты для поддержания здоровой работы ЖКТ и укрепления иммунитета. Узнайте, где искать самые «живые» творог, кефир и сметану, а также рекомендуемый процент жирности этих продуктов.