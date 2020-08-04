Где купить готовую и замороженную продукцию оптом

Владельцы кафе, ресторанов знают, что качественно и красиво приготовленная еда пользуется спросом. Если ожидается много посетителей, то работники не всегда успевают сделать блюда. Выручит готовая продукция. Достаточно просто разогреть и подать её к столу.

Вкусный ассортимент

Украинская компания Frozenfood ua https://frozenfood.com.ua/product-category/gotovyeblyuda/burgery/ производит и реализует замороженную и готовую продукцию питания для ресторанов, кафе, магазинов, баров, торговых сетей, кейтеринга. Владельцы гостиниц и отелей также могут накормить своих гостей, воспользовавшись услугами данной фирмы. Вот какую продукцию здесь предлагают:

хлеб и выпечку;

торты и десерты;

готовые блюда;

мороженое;

премиксы и чай.

Также в данном интернет-магазине можно приобрести кулинарные товары определенной марки.

Выпечка и хлеб

Нажав на эту категорию, покупатель увидит множество хлебобулочных изделий, которые отличаются не только отменным вкусом, но и аппетитным внешним видом. Здесь можно приобрести тёмные и пшеничные багеты мини, а также разнообразную выпечку.

Торты и десерты

В данном разделе клиентов ждёт качественная и вкусная продукция. Здесь имеются маффины с различными начинками, донат-сеты на выбор, торты весом от 100 до 1200 г.

Готовые блюда

В этой категории клиенты могут приобрести сырники, блины-роллы с творогом и изюмом или с курицей. Также здесь есть бургеры, сэндвичи, киши. Если нужны основные блюда, то можно приобрести пасту карбонара или болоньезе, рисовую лапшу с курицей.

Продукция из данной категории поставляется в замороженном виде. Достаточно разогреть блюдо в микроволновой печи, как через 2-3 минуты оно будет готово к употреблению.

Чай и премиксы

В Frozenfood ua можно приобрести качественные напитки, среди которых коктейль-глинтвейн вишневый, коктейль мохито, коктейль маракуйя, чаи с различными ягодами и с имбирем.

Также в данном разделе имеется облепиховый, имбирный лимонад, коктейли без сахара.

Мороженое

Такой десерт пользуется неизменной популярностью. В ассортименте Frozenfood ua имеются сорбеты с различными ягодами, изысканное мороженое с мятой, кокосом, с бананом. Также можно приобрести такой десерт тирамису или мороженое с черным горьким шоколадом.

Вся представленная продукция поставляется в замороженном виде, поэтому срок её хранения достаточный. Перед употреблением хлеб нужно разморозить в течение 20 минут при комнатной температуре, затем выпекать над паром 7-9 минут.

Данный интернет-магазин сотрудничает не только с крупными клиентами, но и с мелкооптовыми, которые могут приобрести продукцию от одного ящика или от коробки.