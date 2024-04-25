ГлавнаяРецептыПеред этим пляцком никто не устоит: готовим легендарный «Довбуш» Перед этим пляцком никто не устоит: готовим легендарный «Довбуш» На чтение: 2 минуты На все праздники галицкие хозяйки пекут вкусные пляцки. Одним из таких является «Довбуш» с маково-шоколадными коржами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот пирог получается довольно высоким, чем похож на классический торт. Он точно понравится многим. Стоит попробовать Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Шоколадно-маковый пляцок «Довбуш» Время: 1 час 20 минут Порций: 10 Ингредиенты для маковых коржей: – 2 яйца; – 1 стакан сахара; – 1 чайная ложка аммония; – 1 стакан кефира; – 1 стакан мака; – 100 граммов кокосовой стружки; – 1 стакан муки; – ванильный сахар по вкусу. Шоколадные коржи: – 1 яйцо; – 1 стакан сахара; – 1 стакан кефира; – 1 столовая ложка меда; – 1 столовая ложка гашеной уксусом соды; – 2 стакана муки; – 2 – 3 столовые ложки какао. Крем: – 300 граммов творога; – 2 столовые ложки сметаны; – 300 граммов масла; – 150 граммов сгущенного молока. Приготовление: Для шоколадного коржа взбейте яйцо с сахаром. Добавьте мед и еще раз взбейте. Далее добавьте погашенную уксусом соду, кефир, муку, какао и снова хорошо все перемешайте, чтобы не было комочков. Половину теста вылейте в форму размером 22 на 22 сантиметра. Запеките корж до готовности при температуре 180 градусов. То же самое сделайте с оставшимся тестом. Для макового коржа яйца хорошо взбейте с сахаром. Растворите в кефире аммоний и влейте к яйцам. Перемешайте и всыпьте мак, кокосовую стружку, муку, ванильный сахар и хорошо перемешайте. Разделите тесто пополам. Первую часть вылейте в форму размером 22 на 22 сантиметра. Запеките корж до готовности при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут. Так же испеките второй корж. Для крема хорошо взбейте масло, после чего добавьте перетертый со сметаной творог и сгущенное молоко. Взбивайте крем не очень долго до однородности. Далее соберите пирог – маковый корж, крем, шоколадный корж, крем, еще один смазанный кремом шоколадный корж, а на верх – маковый. Сверху пирог можно украсить натертым шоколадом. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить очень красивый и вкусный пирог «Зебра». Поделитесь с друзьями