Где купить камеру с датчиком для видеонаблюдения

Современные системы видеонаблюдения. Все об объективах

За последнее время телекамеры и устройства записи заметно повысили свои разрешающие способности. Появление сетевых видеорегистраторов (в том числе поддерживающих формат HD) и мегапиксельных телекамер существенно повлияло на спрос на качественные объективы. Рекомендуем вам не читать дальше статью, а сразу купить камеру с датчиком для видеонаблюдения. Хотя дальше еще интереснее!

Современные объективы систем видео наблюдения нередко проходит сравнительное тестирование.. Четкое изображение, одинаковое на всех частях снимка, очень важно, например, при создании современных кинофильмов. Поэтому некоторые фирмы-производители, выпускающие объективы с таким характеристиками, нередко сотрудничают с киноиндустрией. Да и охранные системы видеонаблюдения также должны обладать равномерным четким изображением.

Главная задача создаваемой инженерами оптики — охранная. И в этом плане многие производители проводят четкое различие между объективами для видеонаблюдения и технического зрения. В чем же их отличие? Рынок систем видеонаблюдения: был развит значительно раньше рынка камер технического зрения, и продукция разрабатывалась с учетом этого. Время выдвинуло требования к рынку объективов. Функция технического зрения часто требует следующие характеристики: минимальное значение дистанции фокусировки, очень высокая разрешающая способность, широчайший угол обзора, размеры оборудования. Появились камеры технического зрения, сформировав новый сегмент рынка. Заметим, что камеры технического зрения отлично подходят для работы в нестандартных условиях (вибрации, к примеру).

Охранное же телевидение с этим справляется несколько хуже. Поэтому линейка данной продукции разделилось пополам. Конечно, технологии, применяемые в одной из этих сфер, по возможности используются производителями и е другой, и сегодня ситуация на рынке складывается так, что обе эти области находятся в тесном взаимодействии. Сегмент охранного телевидения обзаводится камерами высокого разрешения, стирая грань между ними и моделями камер технического зрения. Технический прогресс идет своим чередом, как всегда. Что же касается России, здесь можно сказать следующее: в силу своей дороговизны (или по иным причинам) на российском рынке не очень популярны мощные трансфокаторы. В то время как многие страны мирз покупают их в больших количествах, на отечественном рынке такое оборудование приобретается, в основном, поштучно. Сфера обычного применения таких объективов — государственная граница, трубопроводы.

Почти всегда приходится прогнозировать, чем можно поступиться, существенно не снижая при этом качественные параметры объектива. Конечно, если изготовить высококачественную оптику из самого лучшего стекла и напыляемого покрытия, использовать линзы асферической формы, тщательно, с точностью до микрона, собрать систему оптики — объектив получится превосходный по всем параметрам. Но и цена на него окажется соответствующей. И неизбежно станет вопрос о массовой реализации новинки. Вот почему при разработке нередко упрощают ту или иную техническую характеристику без риска снизить общее качество объектива, выигрывая при этом е будущей рыночной цене. Невысокие цены на рынке систем видео наблюдения как массового продукта — необходимый параметр в этой области бизнеса, считают многие эксперты и производители этого оборудования.

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