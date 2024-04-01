Вкусные и аппетитные. Грибные котлеты «Жульен» — аромат грибов на всю кухню

Котлеты – блюдо, знакомое каждому с детства. С малых лет мы привыкли, что мама готовит с ними гарнир на обед или на ужин. Сейчас существует масса рецептов, которые делают этот продукт более вкусным и интересным. Например, котлеты «Жульен» очень нежные, сытные, вкусные и буквально тают во рту.
Котлеты можно подавать с разным видом гарнира – греча, рагу, картофельное пюре, тушеная капуста, спагетти, макароны. Они не просто дополнят основное блюдо, но и подарят чувство насыщения на долгое время. Давайте попробуем приготовить вкуснейшие грибные котлетки вместе.
Ингредиенты для грибных котлет «Жульен»:
- грибы — 400 г;
- сыр — 200 г;
- лук — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- мука — 3-4 ст. л.;
- немного мускатного ореха;
- базилик, перец и соль — по вкусу;
- зелень.
Приготовление грибных котлет «Жульен»:
Для начала натираем сыр на мелкой терке. Затем разбиваем в миску три яйца, перемешиваем, отправляем к сыру. Если яйца крупного размера, то достаточно двух штук. Сюда же отправляем две столовые ложки майонеза. Эту миску отставляем в сторону.
Следующим этапом нарезаем овощи. Лук следует нарезать мелко, насколько это получится. Затем переходим к грибам. Их тоже нарезаем на мелкие кубики, чтобы потом было удобно формировать котлетки.
Теперь отдельно обжариваем лук, а после него грибы. После жарки отправляем подготовленные ингредиенты в миску. То же делаем и с грибами. Затем добавляем зелень, сухой базилик, соль, перец и другие специи. Также добавляем мускатный орех.
Тщательно перемешиваем до получения однородного фарша. В сковороду добавляем растительное масло.
Выкладываем фарш и формируем котлеты при помощи столовой ложки. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
Теперь наслаждаемся вкусными котлетами.
Их вы можете подавать с гарниром или использовать в качестве закуски. В любом случае будет очень вкусно!