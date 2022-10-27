Где найти лучшие условия для оформления кредита на ООО?

Необходимость в привлечении дополнительных средств может возникнуть не только у физического, но и у юридического лица. Однако условия кредитования для ООО могут быть еще более сложными и невыгодными. Банки предъявляют завышенные требования к данной категории заемщиков, что создает значительные проблемы при оформлении сделки. Но вы можете обратиться в компанию Финансист, чтобы быстро и без каких-либо рисков оформить кредит на ООО на лучших условиях. Опытные специалисты умело упрощают взаимоотношения между предпринимателями и банками, чтобы открыть перед бизнесом новые возможности. Обратившись к кредитному брокеру, вы гарантировано найдете деньги на развитие своего дела и сэкономите свое время. Финансист сотрудничает не только с банками, но и с частными инвесторами, которые предлагают более привлекательные условия обслуживания. Это позволяет помогать даже тем клиентам, которые имеют плохую кредитную историю или не могут подтвердить официально свои доходы.

На что ООО может получить кредит?

Часто организациям требуются дополнительные инвестиции на следующие цели:

развитие бизнеса;

компенсация кассовых разрывов;

открытие новых офисов и расширение дела;

закупка нового оборудования;

пополнение оборотных средств;

запуск новых производственных цехов.

Кредитный брокер никаким образом не ограничивает заемщика в использовании кредитных средств. Клиенты компании получают авансовый платеж в день оформления сделки. Комиссия в размере 2% взимается после выплаты всей суммы. Предоплата за услуги специалистов не требуется. Для подачи заявки в банк не нужны справки о доходах и другие подтверждения платежеспособности. Кредитные брокеры сотрудничают только с проверенными инвесторами и выступают гарантом заемщика.

Условия кредитования для ООО

Стандартные банковские предложения для ООО не самые лучшие, но кредитные брокеры умеют найти подход к представителю любой финансовой организации и добиться более льяльных условий. Став клиентом компании Финансист, вы сможете:

пройти процедуру рефинансирования;

повысить шансы на одобрение крупной суммы займа;

максимально упростить оформление кредита;

избавиться от необязательных платежей;

получить до 100 000 000 рублей под 3%;

проверить добросовестность банка или частного инвестора.

Кредитный брокер предлагает отдельные программы обслуживания для ООО, которые позволяют привлечь дополнительные средства на развитие бизнеса без рисков и сложностей в оформлении.