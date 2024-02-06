Тефтели в мультиварке: вкус не хуже, чем в столовой

Несмотря на то, что это рецепт тефтелей в мультиварке, получается это блюдо таким же сочным и вкусным, как и в советские времена.

Ингредиенты

Фарш (лучше свиной) – 0,5 кг.

Лук.

Яйцо.

Рис – половинка стакана.

Майонез (вкуснее будет домашнего приготовления) – 2 ст. л.

Мука – около 2 ст. л.

Сметана – не больше 3 ст. л.

Пара помидор.

Вода – 2 ст.

Стандартный набор специй – перец и лаврушка.

Обычно приготовление мясных блюд занимает много времени, но вот тефтели в мультиварке будут готовы очень быстро, рассказывает Архипова Юлия.

Вам останется лишь загрузить шарики из фарша в кастрюльку и залить подливкой, а наша помощница все сделает сама и избавит вас от стояния у плиты.

Особенность тефтелей – это их подача в соусе, в котором они готовились. Вы, конечно же, можете поэкспериментировать и полить их какой-нибудь другой подливкой.

Давайте готовить это замечательное блюдо.

1. Готовим подливку: в миске смешиваем муку, майонез, томат, сметану. Заливаем водой и немножко солим.

2. Для тефтелей предварительно отвариваем рис и пропускаем через мясорубку лучок. Затем смешиваем рис, лук, яйцо, фарш.

3. Не забываем солить и перчить. Перемешиваем.

4. Формируем небольшие тефтели-шарики и выкладываем на дно нашей мультиварки.

5. Заливаем соусом тефтельки, добавляем лаврушку. Выбираем режим «Выпечка».

Вот такой рецепт тефтелей в мультиварке. Равнодушных к нему можно по пальцам пересчитать. А еще можно не заморачиваться по поводу гарнира к тефтелям, ведь к ним можно подавать все – пюре, овощи, ну, или же макароны!

Ранее мы писали, как использовать яйцо, которое разбилось.

Проверено редакцией