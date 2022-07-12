Гидроизоляционные работы любой сложности. Выгодные цены за качественную работу

Современные строители часто обращаются за помощью к гидроизоляции «Пенетрон». Производится в виде сухой строительной смеси, состоящей из химической смеси специального альбита, кварцевого песка с частицами определенного диаметра и модифицированных элементов. Его основное предназначение — гидроизоляция поверхности строящихся бетонных и железобетонных конструкций. Благодаря «Пенетрону» постройка не боится влаги и воды, повышается ее прочность и морозостойкость. Заказать гидроизоляционные работы любой сложности с выгодными ценами за качественную работу вы можете на сайте компании «Ре-Нова». Компания основана в 2015 году специалистом по гидроизоляции, имеющим опыт работы на тот момент более 13 лет. Для проведения гидроизоляционных и ремонтных работ мы используем материалы и технологические решения от зарубежной компании «Mapei» и отечественной «Гидрозо», которые славятся своим качеством и надежностью.

Сама смесь не потеряет гарантийный срок. Продолжительность его работы напрямую зависит от мощности его обработки. А поскольку она обеспечивает дополнительную водонепроницаемость, такая конструкция прослужит дольше.

Удобная технология нанесения. Из-за проницаемости его можно наносить только с одной стороны. Кроме того, гидроизоляция «Пенетрон» не требует принудительной сушки бетона.

По сути, он имеет уникальную особенность — самостоятельный ремонт. Другими словами, если в бетонном блоке образуются шины, микроотверстия или другие подобные повреждения (диаметром и глубиной до 0,05 см), кристаллы начнут расти и заполнять все пространство. Это происходит в тот момент, когда раствор вступает в контакт с водой.

«Пенетрон» повышает уровень водонепроницаемости конструкции. Этот показатель обозначается буквой W. После гидроизоляции в течение месяца показатель вырос с 4 до 10. Если подождать 3 месяца, показатель бетонного блока составит 20W.

Состав влияет только на контакт с влагой, иначе бетон сохранит свои первоначальные свойства. Пропитка и гидроизоляция никак не повлияют на влагопроницаемость бетонной конструкции.