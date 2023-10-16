Яблоки с молотой корицей — идеальная начинка для выпечки. Она делает сладкое блюдо в разы ароматнее и вкуснее. Такая фруктовая начинка станет вашим неизменным фаворитом, после того как вы приготовите домашнее печенье с яблоками.

Эта выпечка получается даже у тех, кто не любит работать с тестом. Ведь на его замешивание требуется совсем немного времени. К тому же специальный комбайн для теста использовать не нужно. Так как вы и с помощью рук отлично справитесь с этим.

Как приготовить домашнее печенье с яблоками

Чтобы готовые печенюшки-конвертики имели очень аппетитный внешний вид, советуем использовать фигурный нож (для нарезки пиццы). Разрезав им тесто, вы получите красивые и аккуратные заготовки для десерта.

Ингредиенты

Пшеничная мука330 г Молоко50 мл Сливочное масло110 г Соль1 щеп. Ванильный сахар8 г Сахар160 г Разрыхлитель1,5 ч. л. Яблоко2 шт. Корица по вкусу Яйцо1 шт.

Приготовление

Готовим яблочную начинку. Очищаем крупные фрукты от кожуры. Удаляем сердцевинки. Нарезаем яблоки на небольшие кубики.В сковороде растапливаем 10 г сливочного масла. Всыпаем 60 г сахара. Затем добавляем яблоки. Всыпаем молотую корицу и хорошенько всё перемешиваем. Тушим яблоки до мягкости, регулярно их перемешивая. Готовим тесто. В большую емкость вбиваем яйцо. Добавляем соль, ванильный сахар и 100 г обычного. Вливаем молоко. Хорошенько всё взбиваем, используя венчик. Вливаем 100 г растопленного сливочного масла. Перемешиваем все ингредиенты.К яично-сливочной смеси постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку с разрыхлителем. Замешиваем мягкое и однородное тесто, которое не липнет к рукам.Припыляем рабочую поверхность мукой. Раскатываем на ней тесто в тонкий пласт. Разрезаем его на квадратики одинакового размера. На половину каждой заготовки выкладываем яблочную начинку. Накрываем ее второй стороной теста. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом.Отправляем будущее печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готово!

Низ печенья сильно подрумянится, при этом верх останется светлым. Потому советуем посыпать его сахарной пудрой, используя мелкое ситечко. А вам нравятся десерты с яблочно-коричной начинкой? Расскажите о своих вкусовых предпочтениях в комментариях.