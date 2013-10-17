Гидропоника. Опыт разных стран

от -

Начинающему цветоводу можно устроить садик из растений, не требующих большого ухода. Например, из суккулентов. Лучше всего смотрятся не в одиночку, а своеобразной альпийской горкой. Ее можно разместить на подоконнике. И кактусы, и листовые суккуленты (алоэ, толстянки, эхеверии) любят прямой солнечный свет, переносят значительный перегрев и любят свежий воздух. Эти растения легко размножаются вегетативно — черенками, кусочками стебля или листа, которые следует немного подсушить перед посадкой. Более детально на сайте http://growmarket.com.ua/.

С весны до осени поливать суккуленты можно только по мере подсыхания почвы, мягкой отстоянной водой комнатной температуры. Зимой достаточно поливать один раз в месяц. Подкормки проводятся только в весенне-летний период два раза в месяц удобрением для кактусов или комплексным для комнатных цветов. Наиболее удобны для миниатюрного садика глиняные плошки с дренажными отверстиями. Можно использовать и плоское глазурованное блюдо, невысокий (12-15 см) продолговатый ящик из пластмассы, дерева или металла либо специальную цветочницу.

Растения образуют миниатюрный садик в пластмассовом контейнере площадью 70 х 30 см. Если емкость не имеет отверстия для стока воды, уложите на дно слой толченого древесного угля, керамзита или битых черепков.

Суккуленты для садика

Почва для суккулентов должна быть на торфяной основе с добавлением речного песка. Создать оригинальный садик из суккулентов помогут галька, камни, гранитная крошка, керамзит и крупнозернистый песок. Немного воображения — и вот у вас на окошке живописный кусочек латиноамериканской полупустыни. Чтобы декорировать края контейнера, используйте крестовник Роули, лампрантус, другие ампельные виды. Но не старайтесь высадить как можно больше растений в одну емкость; в «перегруженном» садике они будут мешать друг другу, переплетаться и выглядеть менее привлекательно.

КТО КАК ВЫГЛЯДИТ?