Описание приготовления:
Чтобы варенье получилось вкусным, очень важно выбрать вкусный и качественный белый шоколад. Если вы хотите получить более густое варенье, то добавьте немного пектина. Клубничное варенье с белым шоколадом — настоящее лакомство! Идеально подойдет к сырникам, блинам, оладушкам или просто к чаю.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 1 Килограмм
- Сахар 500 Грамм
- Шоколад белый 100 Грамм
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
Количество порций 10
Калорийность
433 ккал
Калорийность
7 г
Белки
1 г
Жиры
91 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники с белым шоколадом»
Подготовьте необходимые продукты для приготовления варенья.
Клубнику переберите, удалите плодоножки. Выложите ягоды в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой.
Переложите в сотейник, засыпьте сахаром.
Поставьте на плиту, доведите до кипения при небольшом нагреве.
Убавьте нагрев до минимального и варите 10-15 минут, при этом снимая образовавшуюся пенку.
Белый шоколад порубите ножом на мелкие кусочки.
Добавьте шоколад в варенье, перемешайте.
Добавьте лимонную кислоту и варите варенье при небольшом нагреве еще 7-10 минут.
Шоколад должен полностью раствориться.
Залейте горячее варенье в подготовленные, простерилизованные банки и закупорьте крышками. Уберите под теплый плед и оставьте до полного остывания.
Клубничное варенье с белым шоколадом готово! Перенесите его в темное, прохладное место для хранения или погреб.
Приятного аппетита!