Описание приготовления:

Чтобы варенье получилось вкусным, очень важно выбрать вкусный и качественный белый шоколад. Если вы хотите получить более густое варенье, то добавьте немного пектина. Клубничное варенье с белым шоколадом — настоящее лакомство! Идеально подойдет к сырникам, блинам, оладушкам или просто к чаю.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 1 Килограмм

Сахар 500 Грамм

Шоколад белый 100 Грамм

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

433 ккал

Калорийность

7 г

Белки

1 г

Жиры

91 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с белым шоколадом»

Подготовьте необходимые продукты для приготовления варенья.

Клубнику переберите, удалите плодоножки. Выложите ягоды в дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой.

Переложите в сотейник, засыпьте сахаром.

Поставьте на плиту, доведите до кипения при небольшом нагреве.

Убавьте нагрев до минимального и варите 10-15 минут, при этом снимая образовавшуюся пенку.

Белый шоколад порубите ножом на мелкие кусочки.

Добавьте шоколад в варенье, перемешайте.

Добавьте лимонную кислоту и варите варенье при небольшом нагреве еще 7-10 минут.

Шоколад должен полностью раствориться.

Залейте горячее варенье в подготовленные, простерилизованные банки и закупорьте крышками. Уберите под теплый плед и оставьте до полного остывания.

Клубничное варенье с белым шоколадом готово! Перенесите его в темное, прохладное место для хранения или погреб.

Приятного аппетита!