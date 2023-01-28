Главные отличия американского казино

Одни из самых честных игровых заведения – это американские казино. Они предлагают справедливые и прозрачные условия гемблинга, поскольку строго придерживаются условий законодательной базы США. Однако специфика работы у наземных клубов отличается от интернет-порталов. Более того, последние разрешены далеко не во всех штатах.

Преимущества и недостатки онлайн-казино США

Американские игровые сайты в основном отличаются честностью. Они строго придерживаются буквы закона и своевременно выплачивают игрокам выигрыши. Но это далеко не все достоинства, которые заслуживают внимания:

Лицензия. Каждое заведение в Америке работает законно на основе местного или международного разрешения от регулятора. Игровой контент. В библиотеке игр представлены только качественные и сертифицированные слоты и симуляторы настольных и карточных развлечений. Платежные системы. Онлайн-казино предлагают разные международные инструменты для оплаты, а в качестве валюты – используют не только доллары. Локализация. Если клуб местный и рассчитан только на определенный штат, оформление и работа техподдержки ведется чаще всего только на английском. Международные казино предлагают разные языки. Безопасность. Все платежи, как и личная информация, хорошо защищены от третьих лиц. Для этого используются разные сервисы и инструменты.

Но у американских казино есть и недостатки. К самым главным относятся такие:

Большинство порталов с местной лицензией не работают в других регионах;

Часто американские казино предлагают пополнять депозит только в долларах;

Доступ к некоторым игровым сайтам возможен только через зеркало;

У некоторых казино нет мобильного приложения.

Особенности работы американских казино

Первый вариант онлайн-клуба в сфере гемблинга появился именно в США в 1997 году. Но это не означает, что данная ветвь развития сразу получила продолжение. До недавнего времени закон запрещал казино работать в сети интернет. Они выполняли маркетинговую роль и просто занимались рекламой, разрешались только наземные клубы в определенных регионах. Постепенно регулирование гемблинг индустрии было переложено на местные власти штатов, которые теперь самостоятельно решают, можно ли запускать казино онлайн.

Среди локаций, в которых разрешены азартные игры в интернете, находятся Делавэр, Невада, Мичиган, Нью-Джерси, Западная Вирджиния и Пенсильвания. В скором времени к ним может присоединиться штат Колорадо.

В плане функциональных возможностей онлайн-казино Америки ничем не отличаются от прочих. Здесь также нужно регистрироваться и подтверждать личность, пополнять депозит с учетом минимального лимита и выводить за раз не более определенной суммы. Количество и разнообразие бонусов тоже зависит от самого заведения. Здесь есть приветственные подарки, фриспины и кеш-бонусы, программа лояльности и кешбэк, турниры и лотереи.

Особого внимания заслуживает скорость выплат. В отличие от большинства других казино, американские перечисляют деньги значительно быстрее. Но это касается только тех клубов, которые задействованы на местном рынке. Заведения с международной лицензией зачисляют выигрыши медленнее.