Glotr.uz – полезные услуги бизнесу и населению

Приобрести популярный товар или заказать услугу домашнего мастера в Ташкенте можно на страницах торгового маркета Glotr.uz, который родом из Узбекистана. Здесь собрались активные представители бизнеса страны и зарубежных компаний. Они сообща стремятся наладить деловые связи, организовать производство, внедрить современные продукты и технологии. Но совершенно неверно предполагать, что торговый онлайн-центр настроен только на поддержку крупного бизнеса, потому как даже небольшая компания может пользоваться ресурсом на льготных условиях.

Что получают участники торговой площадки

Начальная выгода компаний заключается в том, что им бесплатно после регистрации выделяются места на страницах ресурса. Чтобы авторизоваться на сайте, нужно лишь указать:

название компании или имя представителя;

номер телефона;

принадлежность к отечественному или зарубежному бизнесу.

После чего участнику предлагают создать бесплатный сайт на площадке Glotr.uz по продаже товаров и оказанию услуг. Для этого нужно заполнить заявку с собственными предложениями и фотографиями, а специалисты оформят страницы магазинов так, как необходимо. Далее предложения продавцов попадают в объединенный каталог торговой площадки, а потом становятся доступными всем посетителям.

Как узнать стоимость услуги

Пользоваться общим каталогом легко, вся информация интуитивно понятна. Например, если посетитель желает приобрести продукцию ему нужно выбрать раздел «Товары». А те пользователи, которые захотят что-то получить от других, выбирают «Услуги». Если посетитель пожелает узнать, сколько стоить ремонт холодильника в Ташкенте, нужно зайти в раздел «Категории». Далее перейти в бытовые услуги и ремонт холодильников. На открывшейся странице будут показаны сервисные службы, оказывающие подобные услуги. Позже посетитель сможет связаться с исполнителем по телефону и договориться о размере оплаты услуги.

Почему выгодно сотрудничать с порталом Glotr.uz

За десять лет работы в Сети компания приобрела огромный положительный имидж, с ней сотрудничают тысячи организаций. Страницы портала просматривают более полумиллиона пользователей в месяц, что для страны считается весомым рекордом. Любой предприниматель из стран СНГ может свободно зарегистрироваться на портале и налаживать бизнес без посредников. Потому как все материалы подаются на двух языках – узбекском и русском. Следовательно, не нужно специально искать переводчика, чтобы изучать предложения сайтов.

Уникальная возможность зарегистрировать свой личный интерне-магазин поможет насладиться торговлей в полной мере. Если возникнут какие-либо вопросы, то опытные консультанты дадут на них ответы.