Этот рецепт вас удивит: готовим перевернутый мясной пирог на сковороде

Если ищете рецепт вкусного блюда на ужин, попробуйте этот. Перевернутый пирог с мясом удивит вас простотой приготовления. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кроме этого, ингредиенты нужны самые доступные. Этот пирог может стать вашим любимым. Стоит попробовать Быстрый и простой рецепт: роскошные пирожки с кислой капустой «Баба Елька» Перевернутый мясной пирог на сковороде Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 200 миллилитров кефира;

– 150 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– соль, перец черный молотый по вкусу. Для начинки:

– 1 лук;

– 450 граммов мясного фарша;

– 40 миллилитров растительного масла;

– соль, перец черный молотый по вкусу;

– 100 граммов твердого сыра;

– приправа к мясу по вкусу;

– 20 граммов зелени. Приготовление: Лук почистьте, нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш и готовьте, перемешивая, около 8 минут. Добавьте соль, перец, специи и перемешайте. В миску вбейте яйца, добавьте кефир, разрыхлитель, соль, перец и размешайте венчиком. Всыпьте муку и снова перемешайте до однородности. Залейте тестом фарш, накройте крышкой и жарьте на маленьком огне 20 минут. После этого накройте сковороду листом пергаментной бумаги, сверху положите большую тарелку и аккуратно переверните пирог на пергамент. Пирог вместе с пергаментом положите обратно в сковороду, посыпьте тертым сыром, накройте крышкой и готовьте еще 5 минут. Готовое блюдо присыпьте измельченной зеленью. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить яворовский пирог – эта вкуснятина даже внесена в культурное наследие ЮНЕСКО.