Голодные игры фильм (2012)

На самом деле, весь маркетинговый ажиотаж вокруг фильмов о «Голодных играх» в значительной степени прошел мимо меня, и когда я случайно наткнулся на роман Сюзанны Коллинз менее месяца назад, я не был уверен, чего ожидать. Мнения о цикле были самые разные — от восхищения до осуждения романа с благоговением и верой. Через несколько дней я без страха потянулся за книгой. Я сразу попал в вымышленный мир. Как, наверное, и каждый читатель, который когда-либо потянется к «Голодным играм». Посмотреть все части фильма «Голодные игры» вы можете на https://filmagrad.ru в качестве HD 720.

Может быть, этот роман не слишком высокопарный, может быть, тема не раскрыта, а идея не оригинальна. Ну и что, что Сюзанна Коллинз очень эффективно выстраивает напряжение с первой страницы до последней, благодаря чему читатель просто погружается в ее мир, падает в него с порывом, не имея возможности — да и не желая — слишком быстро выбраться из него.

История о вымышленной стране Панем, выросшей на пепелище бывшей Северной Америки, разрушенной войнами и стихийными бедствиями. Столицей этой страны является Капитолий, изначально окруженный Тринадцатым округом, но более чем за семьдесят лет до начала романа произошло восстание, Дистрикты выступили против политики Капитолия, и вспыхнула гражданская война, которая привела сравнять с землей 13-й район. По сей день над этой местностью витают радиоактивные ядовитые пары. Это наказание за противодействие Капитолию. Чтобы помешать Округам предпринять новую попытку восстания, каждый год проводятся Голодные игры, на которые каждый Округ должен представить пару участников — мальчика и девочку. Так называемые дани выбираются по жребию, шансы на старте довольно неравны — положение бедняков незавидное. Однако колесо фортуны поворачивается…

Только один человек может выжить в Голодных играх… Остальные 23 должны умереть. Все уловки разрешены… На этом моменте уместно прервать изложение сюжета, чтобы не портить удовольствие от чтения. Книга, к которой стоит подготовиться, купив второй том серии заранее.

Голодные игры читаются быстро! В то же время, как и подобает юношескому роману, он содержит огромный груз эмоций, которые должны тронуть каждого читателя. Читатели-подростки, в частности, могут легко идентифицировать себя с персонажами, поэтому вы можете быть уверены, что чтение безгранично поглотит их, и они будут переживать каждую страницу.

По правилу Альфреда Хичкока, с первых же страниц читателю подается атмосфера, полная ужаса и напряжения, настроение очень быстро «взрывается», адреналин подскакивает… И его уровень остается высоким до самого конца. Все это делает «Голодные игры» отличным чтением для подростков — в том числе и для тех, кто не слишком любит книги.