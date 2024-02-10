Нельзя отрицать тот факт, что тунец — удивительный морской суперфуд. Даже в консервированном виде эта рыбка не теряет своих полезных свойств. В ней почти не содержится жира. В состав тунца входят витамины А, D и Е. Также он богат такими полезными веществами, как полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3), селен, натрий и калий. Из-за столь шикарного состава эта рыбка точно должна стать частью вашего меню. Вы можете ввести ее в свой рацион, приготовив легкий салат со свеклой и тунцом.

Для заправки этой закуски не используется калорийный майонез. Заправляется она лишь подсолнечным маслом. А на вкус этот салат и вовсе отменный! Попробовав соединить свеклу и тунец в одном блюде, вы уже не захотите возвращаться к классической комбинации этого корнеплода и селедки.

Как приготовить чудесный салат со свеклой и тунцом

Чтобы закуска не получилась очень жирной, возьмите тунец не в масле, а в собственном соку. Перед добавлением рыбки в салат, слейте с нее жидкость. При желании можете сделать кусочки тунца более мелкими, размяв их вилкой.

Ингредиенты

Свекла300 г Морковь200 г Огурцы соленые3 шт. Консервированный тунец150 г Лук1 шт. Укроп0,25 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2,5 ст. л.

Приготовление

Отвариваем морковь и свеклу до готовности. Остужаем их. Очищаем овощи от кожуры.Нарезаем соленые огурцы небольшим кубиком. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его четвертинками колец. Помещаем лук и соленые огурцы в глубокую емкость. Нарезаем отварные овощи небольшими кусочками. Тщательно промываем укроп под проточной водой. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень.Сливаем жидкость с консервированного тунца. Добавляем его, отварные овощи и укроп в емкость с уже соединенными ингредиентами. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Заправляем салат подсолнечным маслом. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.

Если вы хотите сделать более пикантную заправку для салата со свеклой и тунцом, можете добавить еще 0,5 ч. л. горчицы в зернах. Небольшое количество свежевыжатого лимонного сока также не помешает. Эти ингредиенты сделают вкус такого блюда свежее, ярче и интереснее. А чем вы бы заправили такой салат: маслом или всё же майонезом?