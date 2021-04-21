Гора Кастель: история, флора и легенды

Наша планета наполнена множеством удивительных мест, манящих своей красотой и историей. Увидеть каждое из них мечта не только заядлых путешественников, но и обычных туристов. Одно из таких удивительных мест находится не так далеко. Гора Кастель манит людей со всего земного шара. Находится она в пригороде Алушты, недалеко от поселка Лазурное. О ее истории и легендах, расскажем в этой статье.

История горы Кастель

После прочтения этой статьи вам точно захочется посетить знаменитую гору Кастель. Поэтому заранее советуем вам посмотреть информацию о поездке в Крым из Донецка, сделать это можно, перейдя на сайт https://sunnytur.club/page/donetsk-kryim. Там указаны направления движения автобусов и расписание.

Теперь вернемся к главной теме нашей статьи. Гора Кастель является лакколитом, то есть не образовавшимся вулканом, который сейчас напоминает холм. Еще много лет назад под влиянием тектонических процессов, магматические массы пытались вырваться наружу, но так и не смогли.

Валуны, расположенные у подножия горы, напоминают о сильных геологических процессах, которые повлияли на возникновение удивительного места. Если смотреть на Кастель с востока, то она напоминает пирамиду с усеченной вершиной. А если с северной стороны, то восходящую луну. Гора Кастель на данный момент является еще не до конца изученным объектом, поэтому представляет широкий интерес для археологов.

Растительный мир горы Кастель

Гора Кастель обладает удивительной флорой. Она наполнена множеством растений, которые поражают своей красотой. На вершине горы простираются густые леса, состоящие из дуба и граба. На склонах, растут подснежники, кустарники понтийской иглицы и жасмин. Кроме того, здесь встречаются уникальные цветы и растения, помещенные в Красную книгу. Земля и камни покрыты растительным покровом-мхом. Также на горе встречается фисташка туполистая, можжевельник и крымская сосна.

Легенда горы Кастель

Раньше на ЮБК располагалось маленькое государство, последней царицей которого была Феодора. Она была красивая и мудрая. Несмотря на свой юный возраст, она участвовала в военных походах, грамотно правила, за это ее уважали все подданные.

Время шло, и в какой-то момент царице начали сватать женихов. Но все получали отказ. Попытали свое счастье и два друга детства Феодоры, Константин и Ираклий. На их предложение царица ответила так: «Вот как генуэзцев с нашей земли выгоним, тогда и о свадьбе можно подумать». К слову, на тот момент война с противниками шла уже 40 лет и ее конца, не было видно.

Понимая это, Ираклий решил пойти на хитрость. Он сделал генуэзцам предложение, в котором было сказано, что он рассказывает о тайных путях подхода к горе, а они ему отдадут Феодору и должность наместника.

Генуэзцы согласились. Битва длилась неделю и Феодоре пришлось идти на решительный шаг. Она собрала всю дружину и ринулась в эпицентр сражения, там встретилась с Ираклием, и они сошлись в битве. Царица отрубила предателю голову, а тот ранил ее в живот. В тот день погибли все защитники крепости. Удивительно то, что после победы, генуэзцы решили, что это место проклятое, и не стали его восстанавливать. Так ли это на самом деле, остается лишь догадываться.