«Морской каприз» — самый быстрый салат с крабовыми палочками. Рецепт за 5 минут

Крабовые палочки стали типичным продуктом для каждого человека в Европе и странах СНГ. Дело в том, что этот ингредиент можно встретить в любом продуктовом магазине.
Спектр применения крабовых палочек не особо большой. Чаще всего палочки используют для приготовления закусок и салатов. Вероятно, столь маленьким списком применения палочки обязаны своему своеобразному вкусу.
Расскажем про быстрый салат из крабовых палочек — Морской каприз.
Ингредиенты для салата “Морской каприз”:
- крабовые палочки — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- морковь по-корейски;
- консервированная кукуруза — 140 г;
- майонез.
Приготовление салата “Морской каприз”:
Нарезаем маленьким кубиком крабовые палочки. Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем и очищаем. Режем яйца аналогично палочкам — кубиком.
Смешиваем в миске крабовые палочки и яйца, соединяем с морковью по-корейски. Морковь должна быть в соотношении 1:1 к смеси палочек и яиц.
Высыпаем в салат консервированную кукурузу, солим по вкусу и заправляем майонезом.
Тщательно перемешиваем ингредиенты.
Можно заправить салат сметаной, тогда салат будет более полезным. Но, более яркий вкус получится с майонезом, к тому же салат станет сытнее и жирнее.