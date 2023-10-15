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«Морской каприз» — самый быстрый салат с крабовыми палочками. Рецепт за 5 минут

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«Морской каприз» — самый быстрый салат с крабовыми палочками. Рецепт за 5 минут

Крабовые палочки стали типичным продуктом для каждого человека в Европе и странах СНГ. Дело в том, что этот ингредиент можно встретить в любом продуктовом магазине.

Спектр применения крабовых палочек не особо большой. Чаще всего палочки используют для приготовления закусок и салатов. Вероятно, столь маленьким списком применения палочки обязаны своему своеобразному вкусу.

Расскажем про быстрый салат из крабовых палочек — Морской каприз.

Ингредиенты для салата “Морской каприз”:

  • крабовые палочки — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • морковь по-корейски;
  • консервированная кукуруза — 140 г;
  • майонез.

Приготовление салата “Морской каприз”:

Нарезаем маленьким кубиком крабовые палочки. Отвариваем вкрутую яйца, охлаждаем и очищаем. Режем яйца аналогично палочкам — кубиком.

Смешиваем в миске крабовые палочки и яйца, соединяем с морковью по-корейски. Морковь должна быть в соотношении 1:1 к смеси палочек и яиц.

Высыпаем в салат консервированную кукурузу, солим по вкусу и заправляем майонезом.

«Морской каприз» — самый быстрый салат с крабовыми палочками. Рецепт за 5 минут

Тщательно перемешиваем ингредиенты.

«Морской каприз» — самый быстрый салат с крабовыми палочками. Рецепт за 5 минут

Можно заправить салат сметаной, тогда салат будет более полезным. Но, более яркий вкус получится с майонезом, к тому же салат станет сытнее и жирнее.

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