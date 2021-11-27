Гостиная: нюансы меблировки

Семья встречается в гостиной. Люди празднуют и смеются, играют, читают и смотрят телевизор. Правильная меблировка гостиной обеспечивает комфорт и индивидуальную атмосферу. Но как это работает? Мы покажем вам, какая мебель и аксессуары для дома вам подходят.

Современная мебель имеет очень высокое качество, где даже самый маленький элемент доведен до мелочей. Перейдя по ссылке https://mebelhol.ru/kategorii/gostinye-vygruzit/tumby-dlya-tv/ вы сможете выбрать и купить тумбу и многое другое для вашей гостиной!

Все должно быть в порядке, даже в гостиной. Есть два дивана? Классически расположенные, они обращены друг к другу. Если у вас только один предмет, диван, кресло и стулья обычно образуют прямоугольник, но вы можете попробовать более игривый вариант. Это делает многие комнаты еще более уютными. Угловой диван или шезлонг также смотрится непринужденно.

Хотите попробовать что-нибудь новенькое? Просто поставьте мебель для сидения с тумбочкой в ​​центре комнаты. Вы будете удивлены — это очень элегантно смотрится в комнате соответствующего размера.

У вас большая гостиная? Просторная книжная полка создает не только уединение и уединение, но и место для хранения вещей. Два небольших совета: убедитесь, что передняя и задняя части выглядят аккуратно. И расставьте мебель так, чтобы можно было легко открывать окна и двери.

Используйте уклоны и ниши: станьте экспертом в области творческой меблировки

Квартиры с ломаной крышей действительно уютны, но их не так-то просто обустроить. Если ваша комната узкая, разместите более широкую мебель в длинной стороне комнаты. Важно, чтобы мебель была достаточно низкой, чтобы гостиная выглядела больше. Красивые аксессуары для дома и мини-мебель, например, овальный журнальный столик, расслабляют комнату.

Практичны, например, специальные полки, которые можно прикрепить прямо к стене соответствующей длины. Или просто складывайте навесные шкафы разного размера друг на друга — они большие внизу и все меньше и меньше вверху. Шикарные полки-кубики закрывают последние щели, раздвижные дверцы сохраняют порядок. А если вам нравится гибкий и легкий, можно положиться на полки на колесиках.

Наш совет: используйте наклонное пространство за комодом, например, для предметов, которые ваши посетители не обязательно обнаруживают с первого взгляда: чемоданы, пылесос, зимнюю или летнюю одежду. Итак, эти вещи чудесно спрятаны.

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