Яблочный пирог с сухофруктами: рецепт очень вкусной выпечки

Это восхитительный десерт, вариация классического яблочного пирога, но гораздо-гораздо вкуснее.

Представьте себе мягкий и ароматный пирог с сухофруктами и орехами. Это очень вкусно, ведь сочетание нежного теста, мягких яблок и орешков создают непередаваемый вкус и аромат.

А еще это очень простой и быстрый рецепт. Его можно приготовить всего из трех яблок и сухофруктов на ваш выбор. Можно использовать любые сухофрукты на свой выбор: курагу, изюм, финики. Он отлично хранится и его можно брать с собой на пикник, на работу, или давать детям в школу. Рецептом поделились на сайте Tavolarte Gusto.

Яблочный пирог с яблоками и сухофруктами

Ингредиенты:

3 яблока;

150 г сухофруктов на ваш выбор (замоченный и отжатый изюм, измельченный миндаль, фисташки, грецкие орехи, фундук или финики, измельченный сушеный инжир и прочие);

200 г муки;

50 г топленого сливочного масла (или 50 г подсолнечного масла);

150 г сахарного песка;

2 больших яйца комнатной температуры;

200 мл кулинарных сливок (которые можно заменить равным количеством рикотты, греческого йогурта, маскарпоне или 120 г молока) комнатной температуры;

1 пакетик разрыхлителя (16 г)

пакетик ванилина или семена стручка ванили или ванильный экстракт;

1 столовая ложка сахарной пудры для посыпки торта (по желанию).

Прежде всего, очень хорошо взбейте яйца с сахаром и ванилью с помощью электрического венчика и, если хотите, цедры лимона, не менее 3 минут на очень высокой скорости, пока не получите легкую и пенистую смесь. Затем добавьте остывшее растопленное сливочное или растительное масло и продолжайте перемешивать венчиком.

В завершение добавьте ложками муку, предварительно смешанную с просеянным разрыхлителем, чередуя ее с ложками сливок комнатной температуры. Всегда перемешивайте на средней скорости, пока ингредиенты не будут израсходованы. Сырое тесто должно быть насыщенным, бархатистым и не слишком жидким! Если вы соблюдали дозировку, то будет именно так.

Добавьте сухофрукты в тесто. Яблоки нарежьте ломтиками. Вылейте тесто в форму, сверху выложите яблоки, присыпьте сухофруктами и запекайте в духовке при 180 градусах, около 45 минут. Время ориентировочное и может меняться на несколько минут в зависимости от вашей духовки. Всегда проверяйте зубочисткой, прежде чем вынимать пирог из духовки.

Достаньте из духовки, откройте форму и дайте мягкому яблочному пирогу остыть не менее 30 минут, прежде чем достать из формы.

Посыпьте сахарной пудрой. Ваш пирог с яблоками и сухофруктами готов.

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