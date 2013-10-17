Гранула пенопласта и ее виды

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Утеплением своего дома заняться никогда не поздно, тем более что эту работу можно выполнить самостоятельно. Почему для этой цели чаще всего выбирают пенопласт? Он оказался самым доступным и дешевым материалом с наиболее низким параметром теплопроводности.

Когда проводят наружное утепление фундамента и всего жилища, точка росы смещается за границы стены, а это значит, что она перестанет промерзать и всегда будет оставаться сухой. Из-за того, что накопление влаги в стене не происходит, стареть здания будет намного медленней.

Есть и еще один плюс подобного утепления: стена аккумулирует тепло и после зимнего проветривания комнат восстановление нормальной температуры происходит быстрее, так как стены накопленное тепло возвращают снова в помещение.

Характеристики пенопласта

Цифрами в маркировке пенопласта обозначается его плотность. Марка ПСБ-С-25 оптимальна при наружных работах, если взять ПСБ-С-15, то он отличается большей хрупкостью, его сложно резать и он будет крошиться. Монтаж тонких листов чреват тем, что точка росы остается в стене. Начнет скапливаться вода, зимой она превратится в лед и тогда на стенах появятся пузыри, а листы может вырвать. Размеры плит 1м х 1м и 1м х 0,5м, плиты меньшего размера удобнее монтировать при утеплении стен пенопластом. Клей для крепления пенопласта к стене потребуется специальный, например, Ceresit 83, для его армирования подойдет Ceresit 85. Заказать гранулы пенопласта вы можете на сайте https://termoplast.com.ua/products/granula-penoplasta/.

Необходимые материалы

Для работы, кроме пенопласта и клея, понадобятся стартовый профиль,уголки с перфорацией и армирующей сеткой, профили для откосов, достаточное количество армировочной сетки, дюбели-зонтики, а также штукатурка.

Что входит в подготовку стен?

Каждая стена внимательно обследуется на наличие дефектов. Удаляются отслоившиеся участки краски и штукатурки, счищаются мох и грибок, заделываются трещины. Сначала их расширяют, загрунтовывают образовавшийся канал и заделывают его с помощью песчано-цементного раствора или строительной пеной.

После зачистки стены в обязательном порядке грунтуют – такая обработка улучшит адгезию и защитит их от образования грибка.

Проведение разметки и монтажа пенопласта

Проводя утепление стен пенопластом, размечать всю стену не обязательно, нужно будет тщательно выверять горизонтальное и вертикальное направления, особенно при укладке первого ряда. Начинают монтаж с установки стартового профиля, его ширина соответствует толщине листа пенопласта.

Наличие на нем перфорации дает возможность прочно зафиксировать профиль, а значит и первый ряд плит, при этом остается возможность его подвижек при тепловом расширении. С этой же целью соседние профили крепят с промежутком в 5 см.

Клеить пенопласт можно одним из трех способов:

клеем покрывается вся поверхность листа, используя зубчатый шпатель: этот метод для ровных стен;

при работе с неровными поверхностями клей намазывают по всему периметру листа и делают несколько мазков внутри его;

на плиту наносят клей из баллончика, похожий на строительную пену: его не нужно замешивать и он очень прочный.

Плиту крепят с нижнего угла в соответствии с разметкой. Укладку последующих рядов производят смещая их, как при кирпичной кладке; за 3-4 дня клей схватится окончательно. В местах соединения рамы окна и утеплителя монтируют оконный профиль, надежную фиксацию которого обеспечивает самоклеящаяся полоса. Использование профиля предотвращает потери тепла и придает законченный вид этому участку.

Углы и откосы оформляют при помощи перфорированных уголков с армирующей сеткой, их устанавливают на клей. Одного клея для надежной фиксации недостаточно, поэтому плиты дополнительно фиксируют дюбелями с широкой шляпкой.

Далее нужно будет заделать стыки между листами пеной; большие щели загерметизировать кусками пенопласта, намазав одну сторону клеем, и отшлифовать поверхность специальной теркой.

Финишные работы

Пенопласту после завершения монтажных работ тоже требуется защита от вляния ультрафиолета и прочих неблагоприятных факторов. Для этого можно воспользоваться штукатуркой (фасадной или декоративной), сайдингом и другими материалами.

При отделке штукатуркой сначала крепят армированную сетку, чтобы предупредить возникновение трещин. Ее укладывают внахлест, можно для удобства разрезать ее на куски. Наносят на стену клей, сверху размещают сетку и прижимают ее, выравнивая шпателем. После высыхания (примерно 3 суток), грунтуют, наносят финишную шпатлевку и окрашивают.

Подобные работы особой сложностью не отличаются, так что вполне можно сэкономить на монтажных работах и не приглашать стройбригаду, а произвести утеплительные работы своими силами.