Заварная творожная пасха без выпечки: рецепт самой вкусной пасхи на Пасху 2024

Эта пасха быстро и просто готовится. И получается очень вкусной.
Совсем скоро все украинцы будут отмечать светлый праздник Пасхи 2024. В этот все, кто придерживался Великого поста, сможет наконец-то насладиться праздничными блюдами. И это именно то время, когда уже нужно составлять праздничное меню. И обязательно включить в него самый вкусный пасхальный десерт — творожную пасху. Рецептом пасхи без выпечки поделились на сайте Womo.
Заварная творожная пасха
Ингредиенты:
- творог — 550 г
- яйца — 3 шт
- сахар — 100 г
- сливочное масло — 100 г
- щепотка ванильного сахара
- сухофрукты, орехи, цукаты — на ваш вкус
Миксером взбейте творог с яйцами, сахаром и маслом комнатной температуры. Масло достаньте из холодильника заранее.
Выложите творожную массу в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Нагревайте до появления первых пузырьков, но не кипятите ни в коем случае.
Снимите творожную массу с огня, добавьте ванилин, или ванильный сахар и перемешайте блендером.
Кастрюлю с творогом поставьте в холодильник на несколько часов. Затем добавьте сухофрукты, цукаты, изюм или орехи, переложите в формы для пасхи и прижмите сверху чем-то тяжелым.
Дайте постоять ночь, доставайте кулич из формы и украшайте на свой вкус. Можно полить ее растопленным шоколадом, или просто присыпать шоколадными крошками.
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