Заварная творожная пасха без выпечки: рецепт самой вкусной пасхи на Пасху 2024

Эта пасха быстро и просто готовится. И получается очень вкусной.

Совсем скоро все украинцы будут отмечать светлый праздник Пасхи 2024. В этот все, кто придерживался Великого поста, сможет наконец-то насладиться праздничными блюдами. И это именно то время, когда уже нужно составлять праздничное меню. И обязательно включить в него самый вкусный пасхальный десерт — творожную пасху. Рецептом пасхи без выпечки поделились на сайте Womo.

Заварная творожная пасха

Ингредиенты:

творог — 550 г

яйца — 3 шт

сахар — 100 г

сливочное масло — 100 г

щепотка ванильного сахара

сухофрукты, орехи, цукаты — на ваш вкус

Миксером взбейте творог с яйцами, сахаром и маслом комнатной температуры. Масло достаньте из холодильника заранее.

Выложите творожную массу в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Нагревайте до появления первых пузырьков, но не кипятите ни в коем случае.

Снимите творожную массу с огня, добавьте ванилин, или ванильный сахар и перемешайте блендером.

Кастрюлю с творогом поставьте в холодильник на несколько часов. Затем добавьте сухофрукты, цукаты, изюм или орехи, переложите в формы для пасхи и прижмите сверху чем-то тяжелым.

Дайте постоять ночь, доставайте кулич из формы и украшайте на свой вкус. Можно полить ее растопленным шоколадом, или просто присыпать шоколадными крошками.

Читайте также:

Как украсить кулич: топ 3 красивого пасхального декора: как украсить пасхальный кулич

Творожная пасха крем-брюле: пошаговый рецепт

Красивая и очень вкусная: как приготовить трехслойную творожную пасху