Грузоперевозки по России для юридических лиц и ИП

Автомобильный транспорт в любой стране играет важнейшую роль в экономике. В нашей стране автомобильная техника выполняет различные задачи. Это может быть банальный офисный или дачный переезд, в процессе которого используют небольшие грузовички, типо «Газель». Или перевозка негабаритных грузов с перекрытиями дорог, для уникальных объектов. Там используют огромную многоосную платформу.

Но основная масса грузов, которая перемещается по дорогам страны перевозится с помощью так называемых «фур» или автопоездов довольно большой грузоподъемности. В этом бизнесе задействовано довольно большое количество транспортных компаний. Хотелось бы рассказать о транспортной компании «centraltrans.ru», которая обладает парком современных грузовиков и осуществляет грузоперевозки по России, автомобилем по Москве и области centraltrans.ru, а так же по России. Многолетний опыт специалистов компании позволит решить все ваши логистические проблемы и доставить ваш груз в сжатые сроки.

Кроме процесса перевозки грузов в этой сфере может возникнуть необходимость погрузки или разгрузки с использованием специальной техники, например автокранов. В этом вам тоже поможет компания «centraltrans.ru» организующая для вас погрузку разгрузку. Компания осуществляет аренду экскаваторов, автовышек, манипуляторов, бульдозеров и прочей техники. В собственном парке даже имеется низкорамная платформа для перевозки негабаритных грузов грузоподъемностью 25 или 40 тонн. Подобная техника позволит перевезти не разборные конструкции для строительства или промышленности, которые доставить другим транспортом просто не представляется возможности.

Ну и самое приятное, это довольно низкие цены, которые не могут обеспечить другие мелкие фирмы, у которых нет большого автопарка. Плюс индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробнее на сайте компании centraltrans.ru.