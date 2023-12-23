Что приготовить из замороженной черешни зимой: полезные рецепты заготовок – берите на заметку

СодержаниеЧерешневое варенье с желатиномВаренье с черешней, корицей и миндалемМармелад из черешни

Черешня – это идеальная ягода для приготовления различных лакомств.

Использовать продукт можно не только в свежем виде. Из замороженных плодов также получаются прекрасные компоты, варенья и другие кулинарные шедевры.

Если вы не знаете, что сделать из своих запасов, то следующие рецепты обязательно вам пригодятся.

Черешневое варенье с желатином

Очень часто варенье из этой ягоды получается довольно жидким. Чтобы сделать его гуще, в него можно добавить немного желатина. Что вам понадобится для этого блюда:

• 1 кг черешневых плодов;

• 400 г сахара;

• стакана воды;

• 1 ст. л. желатина.

Черешню очистите от косточек и промойте. Выложите на дуршлаг, чтобы удалить с поверхности плодов лишнюю жидкость. Затем высыпьте сырье в кастрюлю и добавьте сахар. Перемешайте и оставьте массу на 40 минут, чтобы черешня начала выделять сок.

Залейте желатин охлажденной кипяченой водой, подождите 20 минут: за это время он должен набухнуть. Периодически можете помешивать массу, чтобы не формировались комочки.

Емкость с черешней поставьте на медленный огонь, вскипятите массу и томите ее еще минут 10. Не забывайте регулярно снимать пену и размешивать варенье, чтобы оно не пригорало.

Добавьте к смеси желатин, размешайте субстанцию и дайте ей закипеть. Затем выключите огонь и разлейте варенье по представительно простерилизованным банкам. Закатайте их, затем переверните и оставьте до охлаждения.

Варенье с черешней, корицей и миндалем

Эта сладость покорит ваше сердце, поскольку она станет ноткой экзотики в холодную зиму. Для блюда подготовьте следующие ингредиенты:

• 1 кг черешни черного цвета;

• 1 кг сахара;

• 1 лимон;

• 0,5 стакана миндальных орешков;

• 1 ч. л. молотой корицы.

Миндаль обдайте кипятком и удалите с его поверхности кожицу. Каждый орешек разделите на несколько фрагментов, желательно одинаковых размеров.

Вымойте плоды и удалите из них косточки. Если вам позволяет время, можете дополнительно надрезать каждую ягоду и вложить в образовавшийся «кармашек» кусочек орешка.

Приготовьте сироп из сахара и воды, всыпьте туда корицу и размешайте до получения полностью однородной массы. Не дожидаясь, пока жидкость остынет, залейте ею подготовленную черешню.

Дайте ей постоять несколько часов, после чего поставьте емкость на слабый огонь.

Готовьте варенье в течение получаса, но не позволяйте ему кипеть. В самом конце вымойте лимон и порежьте его маленькими кусочками. Добавьте его в варенье и томите массу еще 5 минут. Затем выключите огонь и позвольте заготовке остыть.

Разлейте варенье по стерильным банкам и закатайте их. Храните консервацию в кладовке или погребе, или же сразу употребляйте лакомство в пищу.

Мармелад из черешни

Какие ингредиенты вам понадобятся:

• 2 кг черешни;

• 1 кг сахара;

• 1 средний плод лимона.

Черешни вымойте и, если ранее вы этого не сделали, из каждой ягоды удалите косточку. Лимон промойте при помощи щеточки под проточной водой.

Ягоды залейте стаканом холодной воды, размешайте и оставьте, чтобы они дали сок. Затем в емкость, где вы будете варить мармелад, влейте еще немного жидкости, всыпьте туда плоды и томите на самом слабом огне.

Спустя 5-7 минут огонь выключите, варенье из черешни слегка остудите и переместите в чашу блендера. Всыпьте к массе 1 стакан сахара и взбейте ингредиенты до однородности.

Разрежьте лимон на несколько частей и выньте из него все семечки. Переместите плод в чашу блендера и взбейте до получения однородной массы.

Полученную кашицу смешайте с мармеладом в кастрюльке и поставьте на слабый огонь. Варите смесь, регулярно размешивая ее, пока она не загустеет. Разложите его на тарелке, и позвольте ему остыть. Вот и все – вкусное и полезное лакомство готово!

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