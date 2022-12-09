грузоперевозки в грузию из россии

сборные грузы в грузию

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запрос необходимо привести к читабельному виду. Например: «установка окон москва» можно привести к виду «установка окон в москве». Разбивать запрос одним-двумя дополнительными словами также можно.

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2 Появиться одновременно с контентом

3 Открыта для индексации

4 Размещаться после 2-го предложения или в средине статьи

5 URL ЧПУ

Текст должен быть:

1 грамотным, легко читаемым, написанным для людей, а не для поисковиков.

2 Уникальность 90% text.ru

3 Не менее 1500 зн

4 Доступен по ссылкам с главной страницы

5 Размещен только на новых страницах сайта

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