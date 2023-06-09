Хирург-флеболог Чупеев назвал продукты, которые увеличивают риск образования тромбов

Иностранные ученые назвали перечень продуктов, уменьшающих риск появления тромбов.

По словам специалистов, в этот список входят чеснок, ягода, рыба, темный шоколад и куркума. Хирург-флеболог Андрей Чупеев оценил эти рекомендации и назвал их сомнительными.

Я бы сказал, что некоторые продукты не снижают, а способствуют повышению вязкости крови, которые богаты витамином К, особенно при склонности к тромбофлебитам, тромбозам и варикозной болезни в запущенных случаях. Таким пациентам крайне не рекомендуются любые продукты зеленого цвета: петрушка, шпинат и прочие, — сказал медик.

Ученые назвали продукты для предотвращения тромбоза

Врач отметил, что к регулированию рисков тромбообразования при помощи продуктов питания он относится крайне скептически. По его словам, не следует надеяться на то, что тромбов не появится, если подобрать правильный рацион. Вера в это способна привести к тяжелым последствиям для здоровья, подчеркнул Чупеев.

Главной профилактикой при варикозной болезни специалист назвал уменьшение рисков. Для этого нужно обращаться к медикам, проходить УЗИ-диагностику и получать рекомендации от своего врача.

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