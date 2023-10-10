ГлавнаяРецептыГости будут удовлетворены: как приготовить сухое красное вино Гости будут удовлетворены: как приготовить сухое красное вино На чтение: 2 минуты Приготовление вина на дому – это увлекательный и интересный процесс. А еще так оригинально предложить гостям напиток, сделанный своими руками! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сухое вино – универсальный напиток, подходящий практически к любым блюдам. Это увлекательный процесс, который вы захотите повторить каждый сезон. Не пропустите Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра Рецепт красного сухого вина Время: 4 часа Порций: 4 Невероятный вкус / Фото unsplash Ингредиенты: – 4 – 5 килограмма красного винограда; – 2 килограмма сахара; – 4 литра воды; – 1 упаковка винных дрожжей. Приготовление: Виноград необходимо тщательно вымыть и удалить стебли и другие ненужные детали. Разместите виноград в гидраторе. Измельчите виноград, чтобы добыть сок. Можно также использовать гидравлический пресс для выжимания сока. Добавьте сахар к соку и хорошо перемешайте, пока сахар полностью не растворится. С помощью резиновых перчаток добавьте винные дрожжи к смеси. Они помогут процессу брожения и превращения сока в вино. Закройте сок в герметичную емкость крышкой или марлей. Разместите емкость в холодном и черном месте. Пусть смесь бродит примерно 2 – 3 недель. Вы увидите, как смесь начнет выпускать пузырьки и пахнуть вином. После завершения брожения выжмите сок из осадка и перелейте его через марлю в другую посуду. Разрешите вину созревать в течение нескольких месяцев. Чем дольше вы оставите его, тем выдержаннее будет у него вкус. Что приготовить из винограда Изабелла: рецепт неповторимого вина. Поделитесь с друзьями