Хороший риелтор: где его искать?

от -

Купить хорошую квартиру без хорошего агента по недвижимости очень сложно. Вам придется потратить немало времени и сил, вникнуть во все нюансы и, по сути, самому освоить профессию риелтора.

Если вы не готовы посвятить поиску квартиры все свое время, важно найти хорошего посредника. Профессиональный брокер сможет в короткие сроки найти то жилье, которое подойдет именно вам.

Как найти надежного и ответственного посредника?

Личные рекомендации родственников, друзей и коллег – один из лучших вариантов поиска риелтора. Если кому-то из ваших знакомых удалось без проблем купить недвижимость с помощью этого брокера, это хороший повод встретиться и пообщаться с ним.

Если вы предпочитаете работать с агентством недвижимости, обязательно почитайте отзывы в интернете и посетите лично каждую заинтересовавшую вас риелторскую компанию. Оцените состояние офиса, профессионализм сотрудников, задайте агенту все интересующие вас вопросы, попросите показать свидетельство о регистрации компании и лицензию. От вас никто не будет требовать немедленно заключить договор, поэтому вы сможете проанализировать полученную информацию в спокойной обстановке и принять взвешенное решение.

Выбирайте риелтора «под себя». Вам должно быть комфортно работать с этим человеком, вы должны совпадать с ним по эмоциональному настрою.

Вы хотите купить квартиру в другом городе? Почитайте местные форумы о недвижимости и посмотрите сайты городских риелторских агентств. Позвоните в понравившуюся вам компанию или отправьте электронное письмо, это позволит оценить профессионализм агентов и уровень сервиса.

Каких ситуаций стоит избегать?

Не заключайте договор с первым попавшимся риелторским агентством, даже если компания вам очень понравилась. Соберите об этой компании дополнительную информацию, поинтересуйтесь количеством сделок за последний месяц, поищите отзывы тех, кто пользовался услугами данного брокера.

Частные маклеры – это та категория брокеров, с которыми требуется осторожность. Большинство профессиональных риелторов состоят в штате какого-либо агентства, поэтому надо быть уверенным, что перед вами не лентяй, которого просто выгнали за отсутствие результатов, или мошенник.

Не пользуйтесь услугами агента по недвижимости, если это ваш родственник или хороший друг. Как правило, такие попытки заканчиваются навсегда испорченными отношениями.