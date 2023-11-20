Для любителей сыра: очень простой рецепт салата Double Cheese

Прелесть этого салата в том, что для его приготовления не требуется варить, жарить или запекать ингредиенты.
Если вы любите сыр в любом виде, то салат Double Cheese (в переводе «двойной сыр») — блюдо, которое обязательно поднимет настроение и удовлетворит вкусовые пристрастия. Он получается сытным, ярким и невероятно аппетитным, а как его приготовить, рассказали в блоге «Кулинарная книга». Можем смело рекомендовать такой салат на любой праздничный стол, но сначала советуем продегустировать его, приготовив на обед или ужин в качестве дополнения к основному меню.
Салат Double Cheese
Ингредиенты:
- ветчина;
- болгарский перец красный (можно взять и желтый);
- огурец;
- сыр твердый;
- сыр сулугуни косичкой;
- маслины;
- лук зеленый;
- майонез;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Красный перец помыть, очистить от семян и плодоножки, порезать соломкой. Огурец помыть, высушить бумажным полотенцем, порезать. Очищать или нет от кожуры — по вашему усмотрению.
Ветчину порезать кубиками, твердый сыр измельчить так же.
В глубокую тарелку сложить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом. Сыр сулугуни распустить на волокна и выложить сверху и по краям блюда.
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