Хоспис для пожилых в Киеве

Созависимых людей также нужно лечить

Созависимый по сути проживает жизнь другого человека. В свой черед, поставленный во главу угла безответственный алкоголик способен ловко манипулировать окружающими и на годы и даже десятилетия искалечить жизнь семьи. Доказано, что деструктивные модели подобных взаимоотношений передаются как детям, так и внукам зависимого.

Что же делать? Без помощи специалиста решить эту проблему не просто. Реабилитация созависимых включает в себя групповые тренинговые и индивидуальные занятия. При помощи грамотной психокоррекции моделируется другое поведение, активное обучение. Оторвать созависимого от объекта его одержимости практически невозможно. Для этого потребуются время и решимость. На сегодняшний день важную роль выполняет хоспис для пожилых.

Когда пациенты находятся в специализированных медицинских учреждениях, где за ними постоянно ухаживают врачи и медсестры, облегчая их страдания, то им и их близким становится гораздо проще примириться с их состоянием и принять близость смерти.

Обычно подобный психологический разрыв происходит довольно болезненно, иногда с истериками и невыносимой болью. Привычная система жизни рушится как карточный домик. Пугает дальнейшая неопределенность. В первое время психолог вовсе запрещает говорить родственнику о его «мучителе», стремится обратить вектор жизненных устремлений созависимого на себя.

Крайней степенью отстраненности является полный отказ от любой помощи химически зависимому. Это жесткий, но иногда единственно возможный способ помочь «утопающему». Так, в Америке при повторном лечении в наркологии человек лишается каких бы то ни было благ, бонусов и поблажек со стороны врачей, семьи и общества в общем.

В идеальном варианте вся семья алкоголика должна проходить групповую терапию. Для каждого ее члена — это шанс изменить себя и ситуацию в общем. У родственников алкоголиков нарушено психическое здоровье, закрыты доступы к внутренним энергетическим ресурсам личности. И не только.

Созависимость — это та же болезнь, только с другой стороны. Во время запоя алкоголика в организме близких вырабатывается адреналин. Токсические эмоции воздействуют на организм человека, в том числе сердечнососудистую и нервную системы намного хуже, чем алкоголь! Неслучайно в последние годы американцы вычленяют созависимость в отдельное заболевание. Во всем мире работают группы созависимых. Созависимых обучают, как «не сойти с ума», не заболеть, живя или вынужденно взаимодействуя с химически зависимым человеком.