ГлавнаяРецептыОдесская икра из баклажанов на зиму или сразу на хлеб Одесская икра из баклажанов на зиму или сразу на хлеб На чтение: 1 минута Обожаете овощную икру? У нас есть рецепт баклажанной с пряными специями и зеленью. Такая точно не оставит безразличным никого. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Одесская икра из баклажанов – одна из популярнейших украинских закусок из овощей. Ее часто готовят на большие застолья, или на закуску для семейных посиделок. Читайте также На мангале, в духовке и на сковороде: 3 способа приготовления куриных голеней на любой вкус Икру из баклажанов можно закрутить на зиму, а можно сразу из кастрюли есть вместе со свежим хлебом. Рецепт баклажанной икры Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 больших (3 средних) баклажана; – 3 – 4 болгарских перца; – 2 средних томата; – 3 зубчика чеснока; – пол луковицы; – петрушка, кинза, зеленый лук; – подсолнечное масло; – белый бальзамический уксус или яблочный уксус. Приготовление: Баклажаны прокалываем вилкой в нескольких месяцах, отрезаем плодоножку. Запекаем на большом огне до полной готовности. Сладкий перец разрезаем пополам, удаляем семена, кожуру немного смазываем маслом и сжигаем на огне – тогда он лучше чистится. Снимаем шкурку с томатов. Овощи даем немного остыть, затем зачищаем и мелко нарезаем ножом. Мелко измельчаем чеснок, зелень, лук. Последнюю можно сбрызнуть уксусом. ️Солим и перемешиваем икру. Вливаем масла и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить баклажаны по-сицилийски. Поделитесь с друзьями