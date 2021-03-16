Хостинг серверов CS GO

Многопользовательские игры

Немного теории

Многопользовательские игры — игры в которых Вам предстоит играть с другими людьми … да хоть по всему миру. Такие варианты пользуются большей популярностью, чем одиночные потому, что в здесь все однозначно непредсказуемо. Также такие игры пользуются популярностью, если у людей слабые ПК потому, что все команды выполняет не Ваш компьютер, а сервер, но для них, правда, нужен хороший интернет. Пример такой игры есть Counter Strike, где есть игровой хостинг кс го.

Необходимые условия

Для того чтобы нормально играть в такие варианты вам нужен низкий Ping. Ping – это расстояние от Вашего интернет-провайдера до ближайшего сервера.

В одиночных играх чаще всего Вы играете за персонажа, который должен идти только по сюжетной линии. В многопользовательских играх такого нет: там Вам предстоит играть с другими игроками, которые непредсказуемы и также создатель сервера может менять карту, внешности и возможно даже сюжет.

В многопользовательских играх есть также команды (то, что Вы вписываете в игровой чат и происходит какое-то действие). Часто эти команды открывают Вам какое-нибудь меню, которое может помочь в чем-то.

Еще один плюс: в многопользовательских играх есть чат, в который участники могут писать что угодно (в пределах допустимого). Но не все соблюдают эти правила: часто в игровом чате игроки пишут какой-то бред. За это администраторы временно (а может и на постоянной основе) блокируют написание чего-нибудь в чат такому пользователю.

Многоликие игроки

Также в многопользовательских играх можно встретить игроков, использующих стороннее ПО или игроков, использующих недочеты игры.

В некоторых играх есть совместные задания с другими игроками когда вы должны либо что-то добыть, либо что-то угнать, или еще что-нибудь.

В некоторых играх есть какие-то игры, воплощенные в компьютер. Человек играет либо один, либо с другими игроками в какую-нибудь игру (будь то пейнтбол или прятки). В компьютерных играх правила могут чуть отличаться от реальной версии игры. Также есть игры, придуманные создателями серверов на основе предметов имеющихся в игре или же подобных им команд.

Если вы хотите как-нибудь повеселиться с друзьями, многопользовательские варианты отлично помогут, так как в них много разнообразных приключений (нежели, скажем, в тех же одиночных). Но есть и обратная сторона: такие игры могут испортить отношения с Вашими друзьями тем, что вы уничтожите какой-нибудь предмет или транспорт друга. Конечно же, понарошку, но все равно им будет неприятно.