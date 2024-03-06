Полкилограмма капусты — идеальная основа для быстрого и сытного перекуса. На приготовление такого блюда уйдет совсем немного времени, а на его поедание — еще меньше. Как же пожарить золотистые лепешки из капусты на сковороде?

Чтобы эта закуска имела приятную текстуру, не всыпайте в тесто сырые овощи. Советуем их мелко нарезать и слегка протушить на сковороде с добавлением соли и черного перца. Затем уже можно соединять овощи с кефиром и пшеничной мукой.

Как приготовить румяные лепешки из капусты

Такие лепешки у вас ни в коем случае не выйдут тонкими, если вы добавите в тесто немного соды (1 ч. л. будет достаточно). Она вступит в реакцию с кефиром, благодаря чему блюдо будет отличаться пышностью.

Ингредиенты

Капуста белокочанная500 г Лук1 шт. Морковь1 шт. Укроп0,25 пуч. Зеленый лук0,25 пуч. Кефир400 мл Яйцо1 шт. Сода1 ч. л. Соль1,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Пшеничная мука300 г

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Натираем на терке очищенную морковь. Промываем белокочанную капусту. Обсушиваем ее. Мелко шинкуем овощ.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее репчатый лук и морковь. Перемешиваем их. Через 2–3 минуты добавляем нашинкованную капусту. Снова всё перемешиваем. Тушим содержимое сковороды на среднем огне под крышкой до мягкости овощей. Добавляем 0,5 ч. л. соли и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем. Убираем сковороду с огня и даем ее содержимому остыть.В глубокую емкость вливаем кефир комнатной температуры. Добавляем яйцо, соль и пищевую соду. Взбиваем все ингредиенты венчиком до получения однородной консистенции.В кефирную смесь всыпаем просеянную пшеничную муку. Снова перемешиваем всё венчиком до однородного густого теста. Добавляем к нему полностью остывшие тушеные овощи. Промываем зеленый лук и укроп. Мелко их нарезаем. Всыпаем свежую зелень в тесто с овощами. Аккуратно всё перемешиваем до однородности, используя ложку или кулинарную лопатку.Разогреваем сковороду, смазанную подсолнечным маслом. Выкладываем на нее тесто, равномерно его распределяя по всей поверхности. Жарим лепешку на среднем огне до румяности с двух сторон. Проделываем то же с оставшимся тестом.

Чтобы капустные лепешки смогли приобрести красивый румянец и при этом хорошо прогрелись внутри, жарьте их на среднем огне. В этом случае серединка пышек не будет сырой. Поделитесь рецептом такого отличного перекуса с друзьями. Нам будет приятно!