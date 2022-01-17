Хотите купить икону Елисея?

Когда Елисей получил мантию своего учителя и благодать своего пророческого духа вдвойне, он показал, чьим учеником он был, через чудеса, которые он творил, и через все, что рассказывается о нем в Четвертой Книге Царств. Он отбыл много дней и был погребен в Самарии около 839 г. до н.э. Но и после его смерти Бог прославил его; ибо по прошествии года, когда некоторые израильтяне несли покойника для погребения и вдруг увидели шайку моавитян, они бросили покойника на могилу пророка.

Едва умерший коснулся костей Пророка, как тот ожил и встал на ноги (4 Царств 13:20-21). Упоминая об этом, Иисус, сын Сираха, говорит: «Он творил чудеса в жизни своей, и дела его по смерти были дивны» (Еккл. 48:14). Именно из-за таких чудес верующие почитают мощи святых (см. также 16 янв.). Его имя означает «Бог спаситель». когда некоторые израильтяне несли покойника для погребения и вдруг увидели шайку моавитян, они бросили покойника на могилу Пророка. Едва умерший коснулся костей Пророка, как тот ожил и встал на ноги (4 Царств 13:20-21).

Упоминая об этом, Иисус, сын Сираха, говорит: «Он творил чудеса в жизни своей, и дела его по смерти были дивны» (Еккл. 48:14). Именно из-за таких чудес верующие почитают мощи святых (см. также 16 янв.). Его имя означает «Бог спаситель». когда некоторые израильтяне несли покойника для погребения и вдруг увидели шайку моавитян, они бросили покойника на могилу Пророка. Едва умерший коснулся костей Пророка, как тот ожил и встал на ноги (4 Царств 13:20-21). Упоминая об этом, Иисус, сын Сираха, говорит: «Он творил чудеса в жизни своей, и дела его по смерти были дивны» (Еккл. 48:14). Именно из-за таких чудес верующие почитают мощи святых (см. также 16 янв.).

Его имя означает «Бог спаситель». Иисус, сын Сираха, говорит: «Он творил чудеса при жизни своей, и по смерти своей дивны были дела его» (Еккл. 48:14). Именно из-за таких чудес верующие почитают мощи святых (см. также 16 янв.). Его имя означает «Бог спаситель». Иисус, сын Сираха, говорит: «Он творил чудеса при жизни своей, и по смерти своей дивны были дела его» (Еккл. 48:14). Именно из-за таких чудес верующие почитают мощи святых (см. также 16 янв.). Его имя означает «Бог спаситель».