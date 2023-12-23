Описание приготовления:

Для приготовления можно купить готовые пельмени или слепить их самостоятельно. Главное, чтобы пельмени были замороженные. Доставайте их перед приготовлением, чтобы они не успели оттаять.

Назначение: На обед / На ужин Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

Пельмени 300 Грамм (замороженные)

Вода 200 Миллилитров

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

201 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени жареные на растительном масле»

Для приготовления жареных пельменей подготовьте необходимые ингредиенты. Пельмени обязательно должны быть замороженные, так они не прилипнут к сковороде.

Сковороду разогрейте до горячего состояния и налейте в неё растительное масло. Выложите замороженные пельмени в один слой.

Обжарьте пельмени 2-4 минуты, чтобы они подрумянились. Переворачивайте их, для равномерной обжарки.

Теперь снимите сковороду с огня на несколько секунд. Залейте пельмени горячей водой. Если сразу влить в сковороду воду, то будут лететь горячие брызги. Осторожно! По вкусу добавьте немного соли и специи.

Готовьте пельмени на небольшом огне, под крышкой 7-10 минут. Они немного увеличатся в размере и впитают в себя всю воду.

Выложите пельмени на тарелку и подавайте к столу в горячем виде. Дополните пельмени сметаной. Приятного аппетита!