Описание приготовления:
Для приготовления можно купить готовые пельмени или слепить их самостоятельно. Главное, чтобы пельмени были замороженные. Доставайте их перед приготовлением, чтобы они не успели оттаять.
Назначение: На обед / На ужин Блюдо: Горячие блюда / Пельмени
Состав / Ингредиенты:
- Пельмени 300 Грамм (замороженные)
- Вода 200 Миллилитров
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
201 ккал
Калорийность
6 г
Белки
10 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пельмени жареные на растительном масле»
Для приготовления жареных пельменей подготовьте необходимые ингредиенты. Пельмени обязательно должны быть замороженные, так они не прилипнут к сковороде.
Сковороду разогрейте до горячего состояния и налейте в неё растительное масло. Выложите замороженные пельмени в один слой.
Обжарьте пельмени 2-4 минуты, чтобы они подрумянились. Переворачивайте их, для равномерной обжарки.
Теперь снимите сковороду с огня на несколько секунд. Залейте пельмени горячей водой. Если сразу влить в сковороду воду, то будут лететь горячие брызги. Осторожно! По вкусу добавьте немного соли и специи.
Готовьте пельмени на небольшом огне, под крышкой 7-10 минут. Они немного увеличатся в размере и впитают в себя всю воду.
Выложите пельмени на тарелку и подавайте к столу в горячем виде. Дополните пельмени сметаной. Приятного аппетита!