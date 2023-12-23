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Пельмени жареные на растительном масле

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Пельмени жареные на растительном масле

Описание приготовления:

Для приготовления можно купить готовые пельмени или слепить их самостоятельно. Главное, чтобы пельмени были замороженные. Доставайте их перед приготовлением, чтобы они не успели оттаять.
Назначение: На обед / На ужин Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

  • Пельмени 300 Грамм (замороженные)
  • Вода 200 Миллилитров
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

201 ккал

Калорийность

6 г

Белки

10 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени жареные на растительном масле»

Пельмени жареные на растительном масле

Для приготовления жареных пельменей подготовьте необходимые ингредиенты. Пельмени обязательно должны быть замороженные, так они не прилипнут к сковороде.

Пельмени жареные на растительном масле

Сковороду разогрейте до горячего состояния и налейте в неё растительное масло. Выложите замороженные пельмени в один слой.

Пельмени жареные на растительном масле

Обжарьте пельмени 2-4 минуты, чтобы они подрумянились. Переворачивайте их, для равномерной обжарки.

Пельмени жареные на растительном масле

Теперь снимите сковороду с огня на несколько секунд. Залейте пельмени горячей водой. Если сразу влить в сковороду воду, то будут лететь горячие брызги. Осторожно! По вкусу добавьте немного соли и специи.

Пельмени жареные на растительном масле

Готовьте пельмени на небольшом огне, под крышкой 7-10 минут. Они немного увеличатся в размере и впитают в себя всю воду.

Пельмени жареные на растительном масле

Выложите пельмени на тарелку и подавайте к столу в горячем виде. Дополните пельмени сметаной. Приятного аппетита!

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