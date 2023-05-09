Хотите сделать татуировку?

Как безопасно удалить Супрасорб

Нужно распарить пленку теплой водой или феном. Главное, чтобы температура оставалась комфортной. Затем подденьте край и максимально оттяните в сторону

Важно, чтобы ткань Супрасорб была постоянно растянута. Продолжайте отклеивать без рывков и усилий

Затем промойте татуировку с жидким мылом, тщательно смойте пену. Не нужно брать мочалки и тереть. Любые агрессивные воздействия противопоказаны.

Возможно, кожа будет шелушиться — не беспокойтесь. Наносите заживляющий крем 3-4 раза в день.

Общие правила: Горячая вода и пар, ультрафиолет, физические нагрузки, пот раздражают и травмируют кожу. Поэтому в период заживления воздержитесь от походов в спортзал, сауну, баню. Это поможет сохранить пигмент ярким, а изображение – насыщенным долгое время.

Рекомендуем исключить прямой контакт с синтетическими, шерстяными тканями.

Защита от солнца

Полностью зажившая татуировка уже не требует особого ухода, за исключением одного: ей необходима защита от UF лучей. Из-за воздействия солнца, а также в солярии пигмент выцветает. Поэтому, собираясь на пляж или прогулку в летний день, не забудьте про крем с UF фильтром. Наносить его нужно заранее, за 15-30 минут.

В период заживления (а это первые 2-3 недели) не стоит подвергать тату воздействию солнца. Лучше скрыть ее под одеждой.Если у Вас отсались вопросы по уходу и заживлению татуировки, можете позвонить в наш салон Тату Академия по телефону +7 (495) 649-30-01 наши администраторы обязательно помогут!

Биоорганика (Bioorganic)

Стиль биоограника тесно перекликается с биомеханикой. Но механические фрагменты заменены органическими, природными, из мира растений и животных. Через «разрывы» и «разрезы» на коже видны лианы и ветви, кора деревьев и кораллы, кости и зубы, другие части тела. Если для биомеханики типична темноватая цветовая гамма, биоорганические татуировки радуют глаз настоящим буйством красок: такие тату – самые яркие. Еще одно отличие – большая плавность, так как для природы прямые линии и строгая геометричность не характерны. Покрас в рисунках этого стиля плотный: пустых участков на коже не оставляют.

В таких процедурах главное, чтобы была профессиональная тату машинка.

Подробнее про тату в стиле биоорганика

Процедура татуировки

Во время процедуры татуировщик должен:

Мыть руки в начале и в конце процедуры. Тщательно очищать и дезинфицировать кожу до и после процедуры. Носить одноразовые перчатки на обе руки на протяжении всей процедуры. Использовать стерилизованное оборудование и объяснить вам, как они стерилизуют оборудование. Поменять иглу после других клиентов. Использовать очищающий раствор и салфетки для удаления избытка пигмента и крови с места татуировки. Если вы хотите сделать перерыв во время процедуры, он должен покрыть участок кожи, на котором делается татуировка, сухой повязкой. Очистить участок после нанесения татуировки, нанести на обработанный участок антисептический крем и накрыть повязкой. Рассказать вам о том, как ухаживать за татуировкой, чтобы предотвратить инфекцию, и предоставить вам эту информацию в письменном виде, чтобы вы могли взять ее домой. Никогда не курите, не пейте и не ешьте во время проведения процедуры. Спросите своего татуировщика, что вы можете ожидать после процедуры. Нормально испытывать некоторое начальное кровотечение, раздражение и нежность в области.

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