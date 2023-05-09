Хотите сделать татуировку?

Как безопасно удалить Супрасорб
Нужно распарить пленку теплой водой или феном. Главное, чтобы температура оставалась комфортной. Затем подденьте край и максимально оттяните в сторону
Важно, чтобы ткань Супрасорб была постоянно растянута. Продолжайте отклеивать без рывков и усилий
Затем промойте татуировку с жидким мылом, тщательно смойте пену. Не нужно брать мочалки и тереть. Любые агрессивные воздействия противопоказаны.
Возможно, кожа будет шелушиться — не беспокойтесь. Наносите заживляющий крем 3-4 раза в день.
Общие правила: Горячая вода и пар, ультрафиолет, физические нагрузки, пот раздражают и травмируют кожу. Поэтому в период заживления воздержитесь от походов в спортзал, сауну, баню. Это поможет сохранить пигмент ярким, а изображение – насыщенным долгое время.
Рекомендуем исключить прямой контакт с синтетическими, шерстяными тканями.
Защита от солнца
Полностью зажившая татуировка уже не требует особого ухода, за исключением одного: ей необходима защита от UF лучей. Из-за воздействия солнца, а также в солярии пигмент выцветает. Поэтому, собираясь на пляж или прогулку в летний день, не забудьте про крем с UF фильтром. Наносить его нужно заранее, за 15-30 минут.
В период заживления (а это первые 2-3 недели) не стоит подвергать тату воздействию солнца. Лучше скрыть ее под одеждой.Если у Вас отсались вопросы по уходу и заживлению татуировки, можете позвонить в наш салон Тату Академия по телефону +7 (495) 649-30-01 наши администраторы обязательно помогут!
Биоорганика (Bioorganic)
Стиль биоограника тесно перекликается с биомеханикой. Но механические фрагменты заменены органическими, природными, из мира растений и животных. Через «разрывы» и «разрезы» на коже видны лианы и ветви, кора деревьев и кораллы, кости и зубы, другие части тела. Если для биомеханики типична темноватая цветовая гамма, биоорганические татуировки радуют глаз настоящим буйством красок: такие тату – самые яркие. Еще одно отличие – большая плавность, так как для природы прямые линии и строгая геометричность не характерны. Покрас в рисунках этого стиля плотный: пустых участков на коже не оставляют.
В таких процедурах главное, чтобы была профессиональная тату машинка.
Подробнее про тату в стиле биоорганика
Процедура татуировки
Во время процедуры татуировщик должен:
- Мыть руки в начале и в конце процедуры.
- Тщательно очищать и дезинфицировать кожу до и после процедуры.
- Носить одноразовые перчатки на обе руки на протяжении всей процедуры.
- Использовать стерилизованное оборудование и объяснить вам, как они стерилизуют оборудование.
- Поменять иглу после других клиентов.
- Использовать очищающий раствор и салфетки для удаления избытка пигмента и крови с места татуировки.
- Если вы хотите сделать перерыв во время процедуры, он должен покрыть участок кожи, на котором делается татуировка, сухой повязкой.
- Очистить участок после нанесения татуировки, нанести на обработанный участок антисептический крем и накрыть повязкой.
- Рассказать вам о том, как ухаживать за татуировкой, чтобы предотвратить инфекцию, и предоставить вам эту информацию в письменном виде, чтобы вы могли взять ее домой.
- Никогда не курите, не пейте и не ешьте во время проведения процедуры.
- Спросите своего татуировщика, что вы можете ожидать после процедуры. Нормально испытывать некоторое начальное кровотечение, раздражение и нежность в области.
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