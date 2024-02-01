Хозяюшки, которые хотя бы раз переводили целый рулон пищевой пленки на приготовление домашней вареной колбасы, точно должны оценить сегодняшний рецепт. Ведь он предполагает использование обычных банок. Потому стараться искусно завернуть в пленку фарш не придется. Как же готовится вкусная свиная колбаса в домашних условиях?

Всё очень просто! Вам необходимо взять качественное мясо (лопатку, грудинку и бекон), добавить к нему много специй, а также желатин. Наполняете полученной смесью банки, а дальше уже дело за малым.

Аппетитная свиная колбаса в домашних условиях

Стерилизовать такие мясные консервы лучше всего способом тиндализации. Его суть состоит в нагревании жидкостей от 3 до 5 раз с интервалами в 24 часа. За это время споры бактерий, которые выжили при 100 градусах прорастают. А при повторном нагревании они погибают.

Ингредиенты

Свиная лопатка1,4 кг Свиная грудинка900 г Бекон240 г Соль40 г Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)6 шт. Кориандр0,5 ч. л. Майоран2 ч. л. Фенхель0,5 ч. л. Чесночный порошок1,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Желатин35 г

Приготовление

Тщательно промываем свиную лопатку и грудинку. Обсушиваем их. Нарезаем мясо произвольными кусочками. Пропускаем его и сырокопченый бекон через мясорубку.В небольшую емкость помещаем лавровые листья и горошинки душистого перца. Заливаем их 220 мл кипящей воды. Даем полностью остыть. К измельченному мясу всыпаем молотый кориандр и фенхель, сушеный чеснок и майоран. Добавляем черный молотый перец и соль. Достаем из емкости лавровый лист и перец. Всыпаем в жидкость из-под пряностей желатин. Хорошенько всё перемешиваем.Вливаем желатиновую смесь к мясному фаршу. Добавляем сахар. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Берем чистые сухие банки, рассчитанные на 500 мл. Наполняем их плотно фаршем (пустот быть не должно). Протираем края банок. Плотно закрываем емкости крышками.На дно кастрюли помещаем полотенце. Выкладываем банки. Заливаем их водой практически до плечиков. Вливаем в кастрюлю столовый уксус.Накрываем банки крышкой. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Стерилизуем банки с мясом в течение 1,5 часа. Затем выключаем огонь. Оставляем банки в кастрюле на 24 часа. По истечении указанного времени доливаем в емкость необходимое количество воды (до плечиков). Снова доводим до кипения. Стерилизуем банки 1 час. Потом выключаем нагрев. Снова даем остыть емкостям в кастрюле в течение 24 часов.Далее снова стерилизуем банки под крышкой 60 минут. Достаем их из кастрюли. Даем полностью остыть при комнатной температуре.

Хранить такую ароматную мясную заготовку следует в холодильнике. При желании полакомиться натуральной колбаской, вам нужно будет просто открыть банку. Поверьте, бутерброды с ломтиками этого мясного изделия имеют просто неимоверный вкус.