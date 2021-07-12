Идеи интерьера квартиры. Студия «Крендель» — это место, где создаются особенные интерьеры квартиры

Идеи интерьера квартиры, заключаются в игре с пространством с помощью разных видов перегородок, распределением света, цветом и текстурой материалов отделки и мебели. Почти всегда цель в визуальном увеличении пространства, при фактическом его уменьшении. Но чем меньше квартира тем труднее втиснуть понравившуюся идею в интерьер вашего помещения. Услуги дизайнера интерьера – кропотливый труд, поэтому передайте эту работу нашим профессионалам. Профиль работы студии дизайна интерьеров «Крендель» − реализация дизайнерских проектов «под ключ», подробнее работы и услуги описаны на сайте k-design.by.

Для начала можно разработать идею самому, чем искать готовые решения. Самое большое место в маленьких комнатах занимает мебель, хотите ли вы оставить старую или закупить новую, если все-таки оставить, то следует спланировать её так, чтобы комната казалась больше, достичь это можно, располагая мебель, особенно большую, подальше от центра комнаты. Если мебель решено брать новую, то надо заранее позаботиться о её гармоничных размерах с размерами комнаты.

Следующий шаг это цвет вернее гамма цветов: светлые участки увеличивают, а темные, соответственно, уменьшая визуальное пространство, таким образом подбирая цвета можно манипулировать пространством комнаты. Текстуры покрытия тоже имеют не маловажный аспект, например, вертикальные полосы увеличивают высоту и уменьшают ширину стены, а размер рисунка должен сочетаться с размерами открытой поверхности, иначе стена или потолок воспринимаются неровными или ломанными.

Декорирование окон, влияет на прохождение естественного света и вместо тяжелых массивных штор в маленьком помещении, лучше использовать легкие шторы или жалюзи и прозрачные занавески, это даст эффективное освещение днем и красивый дизайн окон.

В целом идеи интерьера квартир определяются сочетанием мелких, простых деталей и имеет место поэкспериментировать с их сочетанием, желаем удачи.