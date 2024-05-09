Беру 2 яйца и добавляю все, что есть в холодильнике. Целых 3 простых и вкусных рецепта на сковороде

В современном мире многие пренебрегают правильным сбалансированным приемом пищи. Из-за этого у людей возникают проблемы с пищеварением и расстройство пищевого поведения. Почему так важно не пропускать завтрак и ужин?

Правильный завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня и избегать переедания. Ужин также важен, поскольку он помогает предотвратить ночное переедание и набор веса.

Кроме того, завтрак обеспечивает организм энергией, необходимой для начала дня. Ужин помогает восстановить силы после рабочего дня и улучшить качество сна.

Приготовим несколько простых блюд на завтраки и ужины.

Содержание

Вкусные оладьи на завтрак Вкусные куриные котлеты Сытные лепёшки с начинкой

Вкусные оладьи на завтрак

Ингредиенты для оладий:

Яйца — 2 шт.;

Йогурт — 2 ст.л.;

Мука — 2 ст.л.;

Сода пищевая — щепотка;

Соль — щепотка;

Помидоры — 1 шт.;

Колбаса — 50 г;

Сыр — 50 г;

Зеленый лук — пучок;

Петрушка — пучок;

Укроп — пучок.

Приготовление оладий:

В миску разбиваем яйца, добавляем греческий йогурт, просеиваем муку и соду. Солим смесь и замешиваем жидкое тесто.

Нарезаем маленьким кубиком помидор, а также колбасу. Выкладываем помидор и колбасу в тесто.

Измельчаем сыр, а также шинкуем укроп, петрушку и зеленый лук. Высыпаем компоненты в тесто, все тщательно перемешиваем.

Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем столовой ложкой порции теста. Под крышкой обжариваем оладьи по 4-5 минут с каждой стороны.

Получаются простые сытные оладьи. После приготовления можно подавать со сметаной.

Вкусные куриные котлеты

Ингредиенты для куриных котлет:

Куриное филе — 2 шт.;

Яйца — 3 шт.;

Сметана — 1 ст. л.;

Чеснок сухой молотый — 1/2 ч.л.;

Укроп — пара веточек;

Петрушка сухая — 1 ч.л.;

Чёрный молотый перец — 1/5 ч.л.;

Соль — 1/2 ч.л.;

Мука — 3 ст.л.;

Сыр — 50 г.

Приготовление куриных котлет:

Нарезаем мелким кубиком куриное филе, разбиваем к нему яйца, добавляем сметану. Шинкуем укроп и петрушку, добавляем вместе черным перцем и солью к филе.

Перемешиваем компоненты, высыпаем в смесь муку и снова смешиваем. Натираем на мелкой терке сыр и посыпаем им смесь.

В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие порции смеси из филе и сыра. Жарим до золотистого цвета с обеих сторон.

После приготовления выкладываем котлеты на бумажное полотенце. Так с котлет стечет лишний жир.

Сытные лепёшки с начинкой

Ингредиенты для лепешки:

Колбаса — 50 г;

Помидор — 1 шт.;

Сыр — 50 г;

Перец сладкий — 1/2 шт.;

Зеленый лук — несколько перьев;

Яйца — 2 шт.;

Сметана — 3 ст.л.;

Мука — 4 ст.л.;

Разрыхлитель — щепотка;

Соль — 1/4 ч.л.;

Сухой базилик — 1 ч.л.;

Чеснок сухой — 1/2 ч.л.

Приготовление лепешки с начинкой:

В миску разбиваем яйца, добавляем сметану, солим и перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, сухой базилик и сухой чеснок, замешиваем густое тесто.

Шинкуем зеленый лук, нарезаем мелким кубиком колбасу, болгарский перец и помидор. Натираем мелко сыр, высыпаем его вместе с овощами и зеленью в тесто.

Перемешиваем тесто с начинкой и выкладываем на сковороду, смазанную растительным маслом. Обжариваем лепешку с одной стороны под крышкой 10-15 минут, а с другой всего 5 минут.

Получается быстрая сытная лепешка на каждый день. В начинку также можно добавить другой набор овощей, заменить колбасу на ветчину.