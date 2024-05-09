Беру 2 яйца и добавляю все, что есть в холодильнике. Целых 3 простых и вкусных рецепта на сковороде

В современном мире многие пренебрегают правильным сбалансированным приемом пищи. Из-за этого у людей возникают проблемы с пищеварением и расстройство пищевого поведения. Почему так важно не пропускать завтрак и ужин?
Правильный завтрак помогает контролировать аппетит в течение дня и избегать переедания. Ужин также важен, поскольку он помогает предотвратить ночное переедание и набор веса.
Кроме того, завтрак обеспечивает организм энергией, необходимой для начала дня. Ужин помогает восстановить силы после рабочего дня и улучшить качество сна.
Приготовим несколько простых блюд на завтраки и ужины.
Содержание
- Вкусные оладьи на завтрак
- Вкусные куриные котлеты
- Сытные лепёшки с начинкой
Вкусные оладьи на завтрак
Ингредиенты для оладий:
- Яйца — 2 шт.;
- Йогурт — 2 ст.л.;
- Мука — 2 ст.л.;
- Сода пищевая — щепотка;
- Соль — щепотка;
- Помидоры — 1 шт.;
- Колбаса — 50 г;
- Сыр — 50 г;
- Зеленый лук — пучок;
- Петрушка — пучок;
- Укроп — пучок.
Приготовление оладий:
В миску разбиваем яйца, добавляем греческий йогурт, просеиваем муку и соду. Солим смесь и замешиваем жидкое тесто.
Нарезаем маленьким кубиком помидор, а также колбасу. Выкладываем помидор и колбасу в тесто.
Измельчаем сыр, а также шинкуем укроп, петрушку и зеленый лук. Высыпаем компоненты в тесто, все тщательно перемешиваем.
Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем столовой ложкой порции теста. Под крышкой обжариваем оладьи по 4-5 минут с каждой стороны.
Получаются простые сытные оладьи. После приготовления можно подавать со сметаной.
Вкусные куриные котлеты
Ингредиенты для куриных котлет:
- Куриное филе — 2 шт.;
- Яйца — 3 шт.;
- Сметана — 1 ст. л.;
- Чеснок сухой молотый — 1/2 ч.л.;
- Укроп — пара веточек;
- Петрушка сухая — 1 ч.л.;
- Чёрный молотый перец — 1/5 ч.л.;
- Соль — 1/2 ч.л.;
- Мука — 3 ст.л.;
- Сыр — 50 г.
Приготовление куриных котлет:
Нарезаем мелким кубиком куриное филе, разбиваем к нему яйца, добавляем сметану. Шинкуем укроп и петрушку, добавляем вместе черным перцем и солью к филе.
Перемешиваем компоненты, высыпаем в смесь муку и снова смешиваем. Натираем на мелкой терке сыр и посыпаем им смесь.
В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие порции смеси из филе и сыра. Жарим до золотистого цвета с обеих сторон.
После приготовления выкладываем котлеты на бумажное полотенце. Так с котлет стечет лишний жир.
Сытные лепёшки с начинкой
Ингредиенты для лепешки:
- Колбаса — 50 г;
- Помидор — 1 шт.;
- Сыр — 50 г;
- Перец сладкий — 1/2 шт.;
- Зеленый лук — несколько перьев;
- Яйца — 2 шт.;
- Сметана — 3 ст.л.;
- Мука — 4 ст.л.;
- Разрыхлитель — щепотка;
- Соль — 1/4 ч.л.;
- Сухой базилик — 1 ч.л.;
- Чеснок сухой — 1/2 ч.л.
Приготовление лепешки с начинкой:
В миску разбиваем яйца, добавляем сметану, солим и перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, сухой базилик и сухой чеснок, замешиваем густое тесто.
Шинкуем зеленый лук, нарезаем мелким кубиком колбасу, болгарский перец и помидор. Натираем мелко сыр, высыпаем его вместе с овощами и зеленью в тесто.
Перемешиваем тесто с начинкой и выкладываем на сковороду, смазанную растительным маслом. Обжариваем лепешку с одной стороны под крышкой 10-15 минут, а с другой всего 5 минут.
Получается быстрая сытная лепешка на каждый день. В начинку также можно добавить другой набор овощей, заменить колбасу на ветчину.