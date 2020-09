Игры для PlayStation 3 — какие выбрать? 

Несколько интересных названий для консоли Sony, каждый найдет что-то для себя.

Конкуренция крупных брендов

В настоящее время самым большим конкурентом Xbox 360 является PlayStation 3. Большое количество игроков склоняется к японскому производителю из-за большого количества эксклюзивных игр https://gamescollection.com.ua/, предназначенных только для консоли PlayStation. Точно — какие игры можно купить для этой консоли? Какие из них идут в этом году и что выбрать детям? Вы найдете ответы на эти и другие вопросы в приведенном ниже руководстве.

PlayStation Move

PlayStation Move — решение, аналогичное известному по консоли Wii. Это контроллер, который отслеживает движения пользователя, считываемые специальной камерой Playstation Eye. Благодаря этому игрок может танцевать, играть в боулинг или стрельбу из лука или участвовать в виртуальных занятиях фитнесом. Перемещение позволяет добавить больше движения перед экраном телевизора.

Экшены для PlayStation 3

GTA V — одна из самых популярных мультиплатформенных игр, которая радует игроков всего мира каждым выпуском. В пятой части в распоряжении игрока три героя, которые могут поочередно (или одновременно) выполнять задания в разных частях города Лос-Сантос.

Watch Dogs — использует технологические достижения современного мира. Самое главное в игре — навыки взлома, что не означает, что главный герой не владеет оружием или не умеет вести рукопашный бой.

God of War III — игра, действие которой происходит в реалиях Древней Греции, в которой главным героем является Кратос, возглавляющий титанов, восставших против олимпийских богов.

Игры стрелялки на PlayStation 3

Killzone 3 — эксклюзивный шутер от первого лица, доступный только на Playstation 3. В третьей части игроку предстоит столкнуться с расой Хелгастов с планеты Хелган. Тем не менее, некоторые из самых важных фигур — это два солдата ISA (Земные силы). В игре можно использовать контроллер Move.

Dead Nation — игрок должен перемещаться по миру, заполненному зомби. В постановке используются правила простого шутера, но это не означает скуки и быстрого завершения игры.

Кризис 3 — В далеком и опасном будущем мы играем роль пророка. Наша задача — спасти мир. Великолепная графика и сегодня производит впечатление, а увлекательный сюжет не будет забыт надолго. Третья часть одного из лучших сериалов в своем жанре.

Коллективные игры

Just Dance 2014 — отличное предложение для любителей танцевать. Он подойдет как для вечеринки, так и для самостоятельного изучения имеющихся танцевальных номеров.

Singstar Polskie Hity 2 — караоке на украинском языке с помощью консоли. Альбом включает 25 песен, которые можно петь в различных режимах игры.

Zumba Fitness — тренировки можно проводить в одиночку или с друзьями, которые любят активно проводить время. Для работы вам понадобится только контроллер Playstation Move. Во время обучения вы можете изучить основные шаги, используемые в различных танцевальных стилях, которые впоследствии могут быть использованы в 30 доступных хореографиях.

Ужас выживания

The Last of us — Действие игры разворачивается в фантастическом мире Альбиона, который во многих деталях напоминает Англию. На этот раз игрок начинает покорять мир как обычный обыватель улицы, а после успешного выполнения последующих заданий поднимается по ступеням социальной иерархии.

Побег с Мертвого острова — Клифф Кало — главный герой этой постановки. Его миссия — исследовать необъяснимые явления в Баное. Со временем его экспедиция превращается в драматичную борьбу за выживание. Игра, полная эмоций, с очаровательной графикой.