Имплантация зубов по современным технологиям

All on 6 имплантация зубов

Технология имплантации All-on-6 – улучшенный протокол метода All-on-4 («Все на 6-ти» и «Все на четырех», исходя из этого). Если при имплантации так-как-4 фиксация протезной конструкции делается всего на 4 имплантах, то all on 6 implantatsiya подразумевает вживление 6-ти искусственных корней, на которые с помощью специализированных винтов крепится мостовидный протез, собой представляет искусственную десну с искусственными коронками. Более детально узнать вы можете на этом сайте.

Операция бывает так же, как при эксплуатации метода All-on-4, кроме того, что дополнительные два имплантата вводятся в задние отделы челюсти, по одному со всех сторон.

Если протезирование all-on-4® было разработано компанией Nobel, то технология all on 6 implantatsiya (или «все на 6-ти») считается уже зарегистрированным товарным знаком. Это доработанная вместе со знатоками International Implant Foundation версия, в которой взамен 4-х применяется 6 имплантов на ряд. Тут уже практически отсутствуют ограничения с точки зрения бренда, основное – чтобы они подошли конкретно для этого протокола, другими словами предназначались для незамедлительной нагрузки со стороны протеза и имели большие показатели фиксации в кости сразу после того как произошла установка.

Характерности all-on-4(6)

В отличие от традиционных технологий, вживляется от четырех до 6-ти имплантов, взамен восьми-десяти. При этом, в случае all-on-4(6) это замена всей ротовой полости, а в традиционной двухэтапной имплантации — восьми или десяти зубов.

Не требуется проводить дополнительные процедуры (синус-лифтинга, остеопластики). Установить протез можно даже в случае дефицита костной ткани. В то время, как при традиционной двухэтапной имплантации нужно будет пройти дополнительный этап, который может продолжаться до 40 дней. Подобное хорошее качество поясняется особым расположением имплантов в челюсти.

Не надо носить снимающийся протез перед монтажом постоянного. Временные протезы, сделанные из пластмассы акриловой группы, являются несъемными. Аналогичным образом, человек освобождается от большинства неудобств.

Всего за 3 месяца возможна полная смена не постоянных протезов на частые. Но со сменой не постоянных можно и не спешить, так как они служат до трех лет.

При всех плюсах, этот способ самый экономичный, чем традиционный. Это связывают с меньшими расходами по времени и меньшим количеством устанавливаемых имплантов.