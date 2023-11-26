Необычный и красивый пирог к чаю за 5 минут. Легко запомнить, просто готовить

Почему до сих пор актуальны сладкие пироги? По сути, такие пироги уже давно можно заменить простым бисквитом или тортом. Зачем тогда продолжать выпекать сладкий пирог?

Дело кроется в традициях, которые во многих странах соблюдаются. Сладкий пирог — это не просто сахарное тесто с джемом. Для большинства сладкие пироги ассоциируются с любимой бабушкой, с приятным проведением времени в кругу друзей или семьи. К тому же, сладкий пирог связан с историей.

Крестьяне раньше не имели возможности покупать торты и прочую кондитерскую выпечку. Поэтому готовили пироги с фруктами.

Сейчас пирог — это бюджетная версия торта. Приготовим один из простых сладких пирогов.

Ингредиенты для сладкого пирога:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 180 г;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — 150 мл;

молоко — 150 мл;

мука — 380 г;

разрыхлитель — 10 г;

джем.

Приготовление сладкого пирога:

В миску разбиваем яйца, смешиваем с солью. Начинаем взбивать яйца миксером, постепенно высыпаем сахар и ванильный сахар, доводим до белой пышной массы.

Вливаем в яичную массу растительное масло и молоко, продолжаем взбивать. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, миксером замешиваем слегка густое тесто.

Выкладываем ½ часть теста в форму для выпечки, застилаем заранее ее пергаментом.

Выпекаем пирог при 180 градусах 15 минут.

Далее покрываем половину слегка схватившегося теста второй частью теста.

Выкладываем в кондитерский мешок джем, на поверхности теста создаем узор.

Можно также сделать узор при помощи деревянной шпажки.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.

Для такого пирога подойдет любой джем, будь то яблочный или клубничный. Пирог отлично подходит для чаепития.