Индивидуальная разработка и внедрение систем автоматизации учета на базе 1С

1С Демо онлайн – удобная программа для бухгалтеров и не только

Блокировка данных является обязательным атрибутом в любой системе, где число пользователей превышает 1 человека. Она представляет собой сведения о захвате ресурса каким-нибудь иным пользователем. Некоторые люди по незнанию относят ее к ошибке, однако это вовсе не так. Следует отметить, что блокировка данных 1С является неизбежным действием в системе с большим количеством активных пользователей. 1С купить сегодня можно без всяких проблем.

Навредить системе способны лишь чрезмерные действия (блокирующие лишние сведения). Только от подобных предосторожностей нужно уметь избавляться, поскольку они способны вызвать неоптимальное функционирование всей системы.

При этом блокировки в 1С можно условно поделить на 2 основных вида: объектные и транзакционные.

Блокировки данных 1С: когда происходят и какие виды существуют?

Объектный вид реализуется на уровне 1С и не касается СУБД. Со своей стороны, такие блокировки также подразделяются на 2 вида:

пессимистические. Они срабатывают при изменении одним пользователем какой-то информации в форме справочника, когда другой пытается внести эти же корректировки;

оптимистические. Они связаны со сравнением вариантов объекта: когда 2 пользователя открывают форму, и кто-то изменяет и записывает объект, то другой во время записи получает уведомление о наличии ошибки, поскольку варианты объекта будут различаться между собой.

Транзакционные решения обладают более любопытным и функциональным механизмом, поскольку здесь значительное участие принимают блокировки на уровне СУБД.

При их неправильном функционировании иногда возникают различные сложности (потеря изменений, грязное чтение, его неповторяемость или чтение фантомов).

Транзакционные блокировки также делят на 2 основных вида:

автоматические. В авторежиме функционирования за корректность подобных действий полную ответственность несет СУБД. В этом случае разработчики не принимают участие в процессе, благодаря чему упрощается работа программистов 1С. Однако не рекомендуется пользоваться данным способом при большом числе пользователей;

управляемые блокировки 1С. За их работу отвечает непосредственно создатель прикладной программы на основе 1С. При осуществлении действий с базами данных менеджер блокировок проводит анализ возможности относительно захвата ресурса.

Таким образом, чтобы данный функциональный инструмент был действительно эффективным, нужно понимать особенности его использования и основные принципы действия.