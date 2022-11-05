Индивидуальный пошив мужских костюмов в Москве

Действительно эксклюзивный костюм с безупречной посадкой получается только при индивидуальном подходе. Пошив костюма на заказ – гарантия уникального образа и респектабельного внешнего вида. Наше ателье в течение многих лет специализируется на пошиве мужской одежды. Команда мастеров постоянно повышает квалификацию в этом направлении и находится в курсе современных тенденций в мире мужской моды. Дизайнеры помогут подобрать модель для любого стиля и ситуации: строгий деловой костюм, активная деятельность вне офиса, свадьба или другое торжество. Каждый костюм соответствует образу жизни клиента и выбранному стилю.

Костюм создают по индивидуальным лекалам, которые строят строго по меркам заказчика. Такой подход позволяет в результате получить вещь, которая идеально сидит, визуально акцентирует внимание на достоинствах фигуры и отвлекает взгляд от возможных недостатков. При внешней чопорности классического костюма посадка без изъяна и свобода прилегания обеспечивают чувство полного комфорта. В нашем ателье можно заказать пошив на заказ пиджака, брюк и пошив полного костюма, включая жилет.

Ткани для пошива используем натуральные и смесовые на основе шерсти, хлопка, льна или шелка. Ткань подбираем с учетом ее индивидуальных особенностей, на основе сезонности модели и выбранного покроя. У мягкого, хорошо держащего форму шерстяного твида саржевое переплетение нитей, благодаря чему фактура приобретает ярко выраженный диагональный рисунок. Лен быстро заминается, но в жаркую погоду льняная одежда не имеет конкурентов. Материал и фурнитуру приобретаем у ведущих европейских (итальянских, бельгийских. английских) производителей:

Ermenegildo Zegna Clot;

Drago;

Yorkshire Fabrik;

Loro Piana;

Holland and Sherry;

Scabal.

Покрой мужского костюма при всем своем консерватизме достаточно разнообразен. Лацканы имеют три разновидности: английский с прямыми углами, шалевый и с заостренными углами «ласточкин хвост». Шлицы на спинке (одна или две) дают возможность свободно сидеть. Полочки имеют один ряд пуговиц (однобортный пиджак) или два ряда (двубортный). На брюках делают дополнительные защипы, что дает большую свободу движения. При выборе покроя можно добавить яркие детали, вписывающиеся в основной стиль: необычная подкладка, обработка петель на рукавах контрастными нитками.

Деловые встречи предполагают особый дресс-код, куда входит строгий классический костюм. Обычная офисная обстановка позволяет немного расслабиться и надеть костюм в стиле «кэжуал». На торжественное мероприятие надевают костюм со смокингом. Дизайнер нашего ателье поможет подобрать модель к любому случаю, дополнительно можно заказать идеально подходящую к костюму сорочку. Для особо занятых клиентов у нас предусмотрено выездное обслуживание. Срок изготовления рассчитывается индивидуально, исходя из сложности покроя и объема пошива.